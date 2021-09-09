На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3 тысяч зрителей. На сборной было больше 10 тысяч

Роспотребнадзор не стал увеличивать допустимую квоту зрителей на ближайшие домашние матчи «Спартака».
«Разрешeнное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остаeтся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал», – сообщили в пресс-службе «Спартака».
Примечательно, что матч отбора ЧМ-2022 Россия – Мальта (2:0) на домашнем стадионе «Спартака» посетили 10 508 зрителей.
- «Спартак» сыграет с «Химками» в субботу, 11 сентября.
- Матч с «Легией» состоится в среду, 15 сентября.
Источник: «Чемпионат»