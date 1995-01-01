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    На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3 тысяч зрителей. На сборной было больше 10 тысяч

    Роспотребнадзор не стал увеличивать допустимую квоту зрителей на ближайшие домашние матчи «Спартака».

    «Разрешeнное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остаeтся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

    Примечательно, что матч отбора ЧМ-2022 РоссияМальта (2:0) на домашнем стадионе «Спартака» посетили 10 508 зрителей.

    • «Спартак» сыграет с «Химками» в субботу, 11 сентября.
    • Матч с «Легией» состоится в среду, 15 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +51442

      portero 14 минут назад

      А у этого говнонадзора,фамилии нет? Конретно какой мудак и по чьим кказам принимант такие решения? Ааа там жеже сабакевич рулит всем ковидом.....

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