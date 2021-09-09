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  • На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3 тысяч зрителей. На сборной было больше 10 тысяч

На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3 тысяч зрителей. На сборной было больше 10 тысяч

9 сентября 2021, 15:12
14

Роспотребнадзор не стал увеличивать допустимую квоту зрителей на ближайшие домашние матчи «Спартака».

«Разрешeнное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остаeтся прежним — до 3000. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но и сокращать пока не стал», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Примечательно, что матч отбора ЧМ-2022 РоссияМальта (2:0) на домашнем стадионе «Спартака» посетили 10 508 зрителей.

  • «Спартак» сыграет с «Химками» в субботу, 11 сентября.
  • Матч с «Легией» состоится в среду, 15 сентября.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Химки Легия Россия
Комментарии (14)
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portero
1631191181
А у этого говнонадзора,фамилии нет? Конретно какой мудак и по чьим кказам принимант такие решения? Ааа там жеже сабакевич рулит всем ковидом.....
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Artemka444
1631193285
Это Россия, просто мы впереди планеты всей!!!
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VVM1964
1631200163
Это нормальная практика для нашей страны (((((
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АХА
1631203889
Смотрел сейчас КХЛ , так там полный дворец болельщиков
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klimovich
1631204499
Л - Логика
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ySS
1631207260
Потребнадзору на логику насрать
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aaaaahhhh
1631212600
такое чувство что там братКокорина по тупости рулит...
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Plyash
1631215849
Да уж,стадион один,количество болельщиков разное.Идиотизм Роспотреба не знает границ,повыдергать бы им яйца да зарплату в МРОТ назначить.
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vovan111
1631216463
Я думаю чем больше болельщиков на трибуне,тем зрелищнее игра.И футболисты показывают себя с полной самоотдачей потому что футбол это всё таки игра на публику ну конечно и на результат!!!
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