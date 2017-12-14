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    Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты

    В шестом туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 состоялись четыре матча.

    Игру между сборными Бразилии и Аргентины перенесли на неопределенный срок.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 6-й тур

    Эквадор – Чили – 0:0 (0:0)

    Удаление: Сорноса, 64 – нет.

    Парагвай – Колумбия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санабрия, 40; 1:1 – Куадрадо (с пенальти), 53.

    Уругвай – Боливия – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Де Арраскаэта, 15; 2:0 – Вальверде, 31; 3:0 – Мартинес, 47; 3:1 – Морено, 60; 4:1 – Де Арраскаэта (с пенальти), 65; 4:2 – Морено (с пенальти), 79.

    Перу – Венесуэла – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Куэва, 35.

    Удаление: нет – Ринкон, 38.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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