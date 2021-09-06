Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты

В шестом туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 состоялись четыре матча.

Игру между сборными Бразилии и Аргентины перенесли на неопределенный срок.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 6-й тур

Эквадор – Чили – 0:0 (0:0)

Удаление: Сорноса, 64 – нет.

Парагвай – Колумбия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санабрия, 40; 1:1 – Куадрадо (с пенальти), 53.

Уругвай – Боливия – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Арраскаэта, 15; 2:0 – Вальверде, 31; 3:0 – Мартинес, 47; 3:1 – Морено, 60; 4:1 – Де Арраскаэта (с пенальти), 65; 4:2 – Морено (с пенальти), 79.

Перу – Венесуэла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Куэва, 35.

Удаление: нет – Ринкон, 38.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022