Уругвай - Боливия

|4 тур
|25 июня, пятница
|00:00
|Боливия
|0:2
|Уругвай
|18 тур
|11 октября, среда
|02:30
|Уругвай
|4:2
|Боливия
|1 тур
|8 октября, четверг
|23:00
|Боливия
|0:2
|Уругвай
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|17
|14
|3
|0
|40:5
|+35
|45
|2.
|Аргентина
|17
|11
|6
|0
|27:8
|+19
|39
|3.
|Уругвай
|18
|8
|4
|6
|22:22
|0
|28
|4.
|Эквадор
|18
|7
|5
|6
|27:19
|+8
|26
|5.
|Перу
|18
|7
|3
|8
|19:22
|-3
|24
|6.
|Колумбия
|18
|5
|8
|5
|20:19
|+1
|23
|7.
|Чили
|18
|5
|4
|9
|19:26
|-7
|19
|8.
|Парагвай
|18
|3
|7
|8
|12:26
|-14
|16
|9.
|Боливия
|18
|4
|3
|11
|23:42
|-19
|15
|10.
|Венесуэла
|18
|3
|1
|14
|14:34
|-20
|10