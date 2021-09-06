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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Боливия
Уругвай - Боливия: обзор матча 06 сентября 2021
Уругвай
06.09.2021, понедельник, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
4 : 2
Завершен
Боливия
15'
Д. Де Арраскаэта
31'
Ф. Вальверде
47'
А. Альварес
65'
Д. Де Арраскаэта (П)
60'
М. Морено
79'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Боливия
88'
Желтая карточка
Р. Рамальо
Замена
Г. Перейро
️️️️
М. Угарте
87'
87'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Х. Вака
Замена
Р. Араухо
️️️️
Д. Годин
85'
79'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Морено
Замена
М. Угарте
️️️️
Д. Де Арраскаэта
70'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Б. Родригес
70'
66'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
К. Альгараньяс
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Де Арраскаэта
65'
60'
ГОЛ! 3:1!
М. Морено
59'
Замена
М. Вильярроэль
️️️️
Д. Бехарано
59'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
Р. Вака
58'
Замена
Х. Вака
️️️️
Х. Карлос Арсэ
55'
Желтая карточка
К. Альгараньяс
ГОЛ! 3:0!
А. Альварес
Пас отдал
Х. Пикерес
47'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Р. Бентанкур
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Вальверде
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Б. Родригес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
5
Матиас Весино
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Агустин Альварес
ЦФ
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Мауро Арамбарри
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
5
Мануэль Угарте
ЦФ
0
Давид Теранс
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
19
Хенри Вака
АП
18
Родриго Рамальо
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
3-5-2
23
Муслера
3
Годин
2
Хименес
22
Пикерес
10
Де Арраскаэта
8
Вальверде
6
Бентанкур
8
Нандес
5
Весино
18
Родригес
26
Альварес
3-2-4-2
1
Лампе
2
Кинтерос
19
Энумба
4
Акин
8
Бехарано
17
Фернандес
7
Арсэ
10
Вака
8
Сааведра
6
Хустиниано
9
Морено
11
Альгараньяс
3
Годин
4
Араухо
4
Араухо
3
Годин
6
Бентанкур
0
Арамбарри
0
Арамбарри
6
Бентанкур
Угарте
16
Перейро
16
Перейро
Угарте
10
Де Арраскаэта
5
Угарте
5
Угарте
10
Де Арраскаэта
18
Родригес
0
Теранс
0
Теранс
18
Родригес
10
Вака
21
Сагредо
21
Сагредо
10
Вака
8
Бехарано
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
8
Бехарано
7
Арсэ
19
Вака
19
Вака
7
Арсэ
Вака
18
Рамальо
18
Рамальо
Вака
Остались в запасе
Уругвай
Боливия
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
2
Хесус Сагредо
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
5
Себастьян Рейес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Уругвай - Боливия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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