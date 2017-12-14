Официально: матч Бразилия – Аргентина перенесен

Всё же будет техническое поражение бразилам.
Чья-то цитата с другого сайта:
"Журналисты такие журналисты.
Матч не пересен, а прерван. И это большая разница.
PS. Конмебол разрешила аргам играть и предупредила Бразилию ещё вчера что впаяет им технарь ежели че.
PPS. Все страны конмебол, включая Бразилию, раньше подписали соглашение с конмебол, что обязуются сделать исключения по ковиду для футболистов сборных. "
Матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не будет доигран сегодня.
Встреча перенесена. Об этом сообщает КОНМЕБОЛ.
Новая дата игры будет известна позже.
- Власти Бразилии прервали матч из-за четырех игроков аргентинской команды, которые попали в страну из Англии, нарушив правила карантина. Все прибывающие из Великобритании в Бразилию должны пройти 14-дневный карантин.
- Аргентина проигнорировала требования и включила всех четверых в заявку на игру.