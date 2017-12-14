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    Официально: матч Бразилия – Аргентина перенесен

    Матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не будет доигран сегодня.

    Встреча перенесена. Об этом сообщает КОНМЕБОЛ.

    Новая дата игры будет известна позже.

    • Власти Бразилии прервали матч из-за четырех игроков аргентинской команды, которые попали в страну из Англии, нарушив правила карантина. Все прибывающие из Великобритании в Бразилию должны пройти 14-дневный карантин.
    • Аргентина проигнорировала требования и включила всех четверых в заявку на игру.

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    Источник: КОНМЕБОЛ

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    05.09.2021 23:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +534

      kliker 7 минут назад

      Всё же будет техническое поражение бразилам.
      Чья-то цитата с другого сайта:
      "Журналисты такие журналисты.
      Матч не пересен, а прерван. И это большая разница.

      PS. Конмебол разрешила аргам играть и предупредила Бразилию ещё вчера что впаяет им технарь ежели че.
      PPS. Все страны конмебол, включая Бразилию, раньше подписали соглашение с конмебол, что обязуются сделать исключения по ковиду для футболистов сборных. "

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      Рейтинг: +961

      Alex Y 29 минут назад

      Ну хоть поражение не назначили

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