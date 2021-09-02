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    Семак: «Работа тренера – одна из самых стрессовых. Часто повышаю голос в раздевалке»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своей работе.

    «Я голос повышаю достаточно часто в раздевалке. Главное, чтобы тебя понимали. Надо уметь чувствовать игроков изнутри, готовы они или нет.

    Работа тренера не прекращается ни на минуту. После каждой игры не можешь заснуть, анализируешь. Мысли крутятся в голове и ни на минуту не прекращают вертеться. Работа тренера – одна из самых стрессовых», – сказал Семак.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда трижды подряд выиграла чемпионство в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25044

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Да ладно ?) Сильно кричишь то , Богданыч ? Чёт вяло помогает .

      0
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      Рейтинг: +1893

      acor94 34 минуты назад

      "Уважаемые Миллионеры, будте так добры, выйдете на поле и поиграйте в мяч"

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