Семак: «Работа тренера – одна из самых стрессовых. Часто повышаю голос в раздевалке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своей работе.

«Я голос повышаю достаточно часто в раздевалке. Главное, чтобы тебя понимали. Надо уметь чувствовать игроков изнутри, готовы они или нет.

Работа тренера не прекращается ни на минуту. После каждой игры не можешь заснуть, анализируешь. Мысли крутятся в голове и ни на минуту не прекращают вертеться. Работа тренера – одна из самых стрессовых», – сказал Семак.