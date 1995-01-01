Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Гилерме, Джикия (к), Захарян – в старте России на игру с Хорватией; центрфорвардов нет. Ловрен, Пашалич, Влашич выйдут у хорватов

    Стал известен состав сборной России на матч отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Джикия (к), Баринов, Миранчук, Захарян, Ионов, Кузяев, Головин.

    Запасные: Дюпин, Лунeв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

    Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московском стадионе «Лужники», которая начнется в 21:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Красногорск_Фан 2 минуты назад

      любит Валера молодых мальчиков. Все ясно с ним. А по игре Захарян со счастливой улыбкой ударил выше ворот. Ну ..с дебютом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1973

      волчарик 25 минут назад

      Если не брать ЦЗ,то довольно мобильный состав.Вопросы конечно есть-почему не Смолов,где Фомин и дебют Захаряна на Хорватах? Смотрим и болеем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11540

      Hektor 84 25 минут назад

      Смолов в хорошей форме! Почему не в старте?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8617

      KOLBIS 27 минут назад

      С Гильерме сразу угадал...Удачи парни!!!...Надеемся и Верим!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12736

      paracetamol 28 минут назад

      Ионова Валера по блату взял?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4140

      AtticusFinch > paracetamol 26 минут назад

      Та нет же -просто от большого ума))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51192

      portero 29 минут назад

      Гиля в воротах, я бы хотел на Дюпина посмотреть...
      Карпин раздал, будем смотреть, как сыграют те на кого он поставил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      CSKA471 36 минут назад

      Смелый состав, но практически ссыкунов нет, если Мирончук менталитет поменял в Италии

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12736

      paracetamol 36 минут назад

      Намудрил Валера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1487

      Ловкий Бубен 43 минуты назад

      Тревожно,надеюсь не просрем 0:1, кто забивать то будет ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51192

      portero > Ловкий Бубен 27 минут назад

      У хорватов Ловрен в обороне, Влашич в атаке, если они будут играть как в РПЛ то у нас имеется шанец....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1605

      KalterJax 47 минут назад

      Ну мне кажется Захарян будет впереди! всё-таки Миранчук и Головин из глубины разгоняют лучше, чем играют чистых форвардов!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4140

      AtticusFinch > KalterJax 25 минут назад

      На всех сайтах Миранчука ставят в нападении

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru