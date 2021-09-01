Гилерме, Джикия (к), Захарян – в старте России на игру с Хорватией; центрфорвардов нет. Ловрен, Пашалич, Влашич выйдут у хорватов

Стал известен состав сборной России на матч отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Россия: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Джикия (к), Баринов, Миранчук, Захарян, Ионов, Кузяев, Головин.

Запасные: Дюпин, Лунeв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московском стадионе «Лужники», которая начнется в 21:45 по Москве.