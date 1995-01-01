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    С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новичков. Клуб выплатил долги по трансферу Игнатьева

    Палата РФС по разрешению споров сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

    26 августа «Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер Ивана Игнатьева, а также наложил запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

    «Рубин» погасил задолженности по трансферу, и с клуба сняли запрет на регистрацию новичков.

    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • «Рубин» купил его в 2019 году за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне РПЛ он провел 4 матча.
    • 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51169

      portero 58 минут назад

      удачно Быки от наглеца ленивого избавились, спасибо Рубину!!!

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