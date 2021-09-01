С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новичков. Клуб выплатил долги по трансферу Игнатьева

Палата РФС по разрешению споров сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

26 августа «Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер Ивана Игнатьева, а также наложил запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

«Рубин» погасил задолженности по трансферу, и с клуба сняли запрет на регистрацию новичков.