С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новичков. Клуб выплатил долги по трансферу Игнатьева

Палата РФС по разрешению споров сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.
26 августа «Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер Ивана Игнатьева, а также наложил запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.
«Рубин» погасил задолженности по трансферу, и с клуба сняли запрет на регистрацию новичков.
- Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- «Рубин» купил его в 2019 году за 7 миллионов евро.
- В этом сезоне РПЛ он провел 4 матча.
- 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.
Источник: сайт РФС