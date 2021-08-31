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  • Гендиректор «Спартака»: «Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, игрок с ними не согласен. Он счастлив в Москве»

Гендиректор «Спартака»: «Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, игрок с ними не согласен. Он счастлив в Москве»

31 августа 2021, 23:50
4

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс не хочет уходить из московского клуба.

«Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, агент и игрок не согласны ни с одним из них. Они счастливы в Москве.

Это было предложение по аренде. Были клубы Бельгии, Катара, Премьер-лиги. Но соглашения мы не достигли. Ни игрок, ни агент по определeнным причинам из Москвы переезжать не собираются», – сказал Мележиков.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • Он провел 6 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (4)
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alefreddy
1630445941
кто ему столько платить будет поэтому счастлив
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ab15488
1630466694
Парень не дурак, отхватил контракт мечты, так еще и делать нифига не надо, сиди - футбол смотри с лучших мест на стадионе))
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derrik2000
1630478608
"Ни игрок, ни агент по определeнным причинам из Москвы переезжать не собираются". Не поддавайся, Йоррит, на всякие посулы из Катара и тому подобных! В Москве тебе по здоровью климат подходит. И ещё ПОЛУЧКУ плотЮт. Чем не рай или санторий? )))))
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JTherry
1630487786
еще бы Хендриксу не "быть счастливым в Москве" при ежегодно прогрессирующей ЗП с 1,2 до 1,7 лимона евро...
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