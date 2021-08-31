Гендиректор «Спартака»: «Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, игрок с ними не согласен. Он счастлив в Москве»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс не хочет уходить из московского клуба.

«Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, агент и игрок не согласны ни с одним из них. Они счастливы в Москве.

Это было предложение по аренде. Были клубы Бельгии, Катара, Премьер-лиги. Но соглашения мы не достигли. Ни игрок, ни агент по определeнным причинам из Москвы переезжать не собираются», – сказал Мележиков.

В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.

Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.

Он провел 6 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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