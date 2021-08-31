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    Гендиректор «Спартака»: «Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, игрок с ними не согласен. Он счастлив в Москве»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс не хочет уходить из московского клуба.

    «Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, агент и игрок не согласны ни с одним из них. Они счастливы в Москве.

    Это было предложение по аренде. Были клубы Бельгии, Катара, Премьер-лиги. Но соглашения мы не достигли. Ни игрок, ни агент по определeнным причинам из Москвы переезжать не собираются», – сказал Мележиков.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 6 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.08.2021 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      alefreddy 32 минуты назад

      кто ему столько платить будет поэтому счастлив

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