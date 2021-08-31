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  • Мележиков – о покупке Кофрие: «Может, это ошибка. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались»

Мележиков – о покупке Кофрие: «Может, это ошибка. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались»

31 августа 2021, 21:31
27

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о новичке столичного клуба Максимилиано Кофрие.

«По нему было предложение, вы знаете от кого [Франко Камоцци]. Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться. Выбор пал на Максимилиана.

Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

Мы были поставлены перед фактом. С одной стороны — желание Сэма, с другой стороны — шорт-лист, о котором я говорил. Нам нужен был правый защитник, это было в приоритете. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались.

Мы согласовали весь лист, посмотрели игры. Но когда дали отмашку, оказалось, что ни первый, ни второй не продаются. А последний нас перестал устраивать. Зачем тогда он нужен? Год разрабатывали этот шорт-лист, и оказалось, что всe впустую.

Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо. Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо.

Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть» – сказал Мележиков.

  • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
  • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

Кофрие провел первую тренировку в «Спартаке»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (27)
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xrrrx
1630434755
какая же это жесть(
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insider_retro
1630435294
Копишь, копишь деньги на Тойоту, а приходишь к дилеру и покупаешь Ладу... "Пока надо потерпеть..." говоришь сам себе и стыдливо озираешься по сторонам...
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CSKA471
1630436076
Ахаха гендир, заранее оправдывается, не защищает свою позицию, это жесть а не менеджмент
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aaaaahhhh
1630436114
у Гаранта очки втирать учился!:))))
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VVM1964
1630436315
Ну что - нарисовал картину маслом ) , всё достаточно логично и прагматично , без ненужной эйфории и очковтирательства - ЗАЧЕТ !
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derrik2000
1630436471
"Пока надо потерпеть» – сказал Мележиков." Забыл добавить: "Прошу отнестись с пониманием". А то как-то без ЭТОЙ фразы не звучит. )))
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sерж
1630437733
и ведь не стыдно им,за такие высказывания о своем новичке
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Fusballer
1630439713
********* интервью. И новичка оскорбил, и признался, что работать не умеют - год впустую провели. И оправдания тупые. Гнать ссаной тряпкой таких "профессионалов".
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GreyDM
1630440861
Проще было клубы ФНЛ прошерстить, ну или собственную молодёжь, а то получается отдали 2.5 ляма за непойми кого, при этом осознавая, что этот "кот в мешке" может вообще не заиграть. Странновато всё это...
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filosof sparty
1630449196
Пока надо потерпеть!??? Мы Ваше убогое руководство терпим уже около двадцати лет!!!! На стадион идти желания уже нет! Да даже и по телеку не всегда хватает терпения досмотреть матч до конца! Уроды бл!!!!!
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