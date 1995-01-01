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    Мележиков – о покупке Кофрие: «Может, это ошибка. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о новичке столичного клуба Максимилиано Кофрие.

    «По нему было предложение, вы знаете от кого [Франко Камоцци]. Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться. Выбор пал на Максимилиана.

    Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

    Мы были поставлены перед фактом. С одной стороны — желание Сэма, с другой стороны — шорт-лист, о котором я говорил. Нам нужен был правый защитник, это было в приоритете. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались.

    Мы согласовали весь лист, посмотрели игры. Но когда дали отмашку, оказалось, что ни первый, ни второй не продаются. А последний нас перестал устраивать. Зачем тогда он нужен? Год разрабатывали этот шорт-лист, и оказалось, что всe впустую.

    Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо. Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо.

    Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть» – сказал Мележиков.

    • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
    • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

    Кофрие провел первую тренировку в «Спартаке»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии13
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      Рейтинг: +454

      Жентус 41 секунду назад

      Это самое позорное интервью, которое можно было только дать…
      Но, как говорится, вы сами виноваты, что в таком г оказались.

      0
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      Рейтинг: +1108

      sерж 4 минуты назад

      и ведь не стыдно им,за такие высказывания о своем новичке

      0
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      Рейтинг: +16586

      derrik2000 25 минут назад

      "Пока надо потерпеть» – сказал Мележиков."

      Забыл добавить: "Прошу отнестись с пониманием".

      А то как-то без ЭТОЙ фразы не звучит. )))

      0
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 28 минут назад

      Ну что - нарисовал картину маслом ) , всё достаточно логично и прагматично , без ненужной эйфории и очковтирательства - ЗАЧЕТ !

      1
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      Рейтинг: +2940

      aaaaahhhh 31 минуту назад

      у Гаранта очки втирать учился!:))))

      1
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      Рейтинг: +1624

      CSKA471 32 минуты назад

      Ахаха гендир, заранее оправдывается, не защищает свою позицию, это жесть а не менеджмент

      1
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      Рейтинг: +490

      Xiko 33 минуты назад

      Те уже русские клубы покупают с неуверенностью?)))) мда уж мда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51129

      portero 38 минут назад

      как-то несолидно..."потерпеть надо"???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      прабабушка краба 45 минут назад

      жесть. гендир говорит о новичке команды: мы знаем, что он говно, но нормальные не продавались)))

      2
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      Рейтинг: +67414

      insider_retro 45 минут назад

      Копишь, копишь деньги на Тойоту, а приходишь к дилеру и покупаешь Ладу...
      "Пока надо потерпеть..." говоришь сам себе и стыдливо озираешься по сторонам...

      5
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 > insider_retro 31 минуту назад

      А что делать - такова жизнь ...

      1
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      Рейтинг: +7280

      Сильвербой > insider_retro 15 минут назад

      Так ладно бы еще ты пришел и тебе сказали: слушай, бездарям выбирать не приходится, возьми вот эту ладу, она стоит 850 тыс, но в следующем году будет бесплатно, поэтому в этом году возьми за 10 тыс. Но ты, полоумный идиот, с гордым видом берешь ее за 2,5 миллиона!!!, а потом говоришь что мы купили говно, но давайте потерпим, может она превратится в карету!!! Тут уже не то что слов нет, тут никаких эмоций не осталось... Видишь пост со Спартаком и хочется "пройти мимо", потому как читать это уже и смешно и больно!!!

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