Мележиков – о покупке Кофрие: «Может, это ошибка. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о новичке столичного клуба Максимилиано Кофрие.

«По нему было предложение, вы знаете от кого [Франко Камоцци]. Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться. Выбор пал на Максимилиана.

Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

Мы были поставлены перед фактом. С одной стороны — желание Сэма, с другой стороны — шорт-лист, о котором я говорил. Нам нужен был правый защитник, это было в приоритете. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались.

Мы согласовали весь лист, посмотрели игры. Но когда дали отмашку, оказалось, что ни первый, ни второй не продаются. А последний нас перестал устраивать. Зачем тогда он нужен? Год разрабатывали этот шорт-лист, и оказалось, что всe впустую.

Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо. Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо.

Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть» – сказал Мележиков.

«Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.

Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

Кофрие провел первую тренировку в «Спартаке»