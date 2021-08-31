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    Кофрие провел первую тренировку в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие провел первую тренировку в столичном клубе.

    Перед началом занятия бельгиец прошел через традиционный «коридор» для новичков.

    • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
    • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27380

      VVM1964 49 минут назад

      Добро пожаловать конечно и будем надеяться , что в Спартаке он раскроется и заиграет , а что делать - похоже игроков ДРУГОГО уровня нам не дождаться ((

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      Рейтинг: +16586

      derrik2000 56 минут назад

      Кому интересно, что за ХРУКТ, на ютубе наберите "Спартак покупает клоуна".
      Там нарезка об этом "молодом даровании".
      А Борзыкин пишет, что ентот рыжий - большой любитель красных карточек.
      Нарезка на ютубе - КЛАСС!
      ))))))))))))))
      Федун всем: и ветеранам, и просто болельщикам т фантикам КБ задумал сюрпрЫз на столетие клуба сделать.
      Хотя - КАКОЕ К ХРЕНАМ СТОЛЕТИЕ???
      У НАСТОЯЩЕГО Спартака была СОВСЕМ ДРУГАЯ ЭМБЛЕМА и совсем другие ценности.
      За что и любили его.

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      Рейтинг: +2212

      Челнинец 1 час назад

      Ничему не учатся, второй Петкович

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      Рейтинг: +687

      xrrrx 1 час назад

      даже Мозес в шоке кого купили))

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