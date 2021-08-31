Кофрие провел первую тренировку в «Спартаке»

Добро пожаловать конечно и будем надеяться , что в Спартаке он раскроется и заиграет , а что делать - похоже игроков ДРУГОГО уровня нам не дождаться ((
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие провел первую тренировку в столичном клубе.
Перед началом занятия бельгиец прошел через традиционный «коридор» для новичков.
- «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
- Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.