«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

«Спартак» может расстаться с полузащитником Йорритом Хендриксом.
По информации «СЭ», уровень 26-летнего голландца не устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство клуба. Не исключено, что он покинет «Спартак» в это трансферное окно.
В случае продажи Хендрикса «Спартак» подпишет нового футболиста в опорную зону.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
Источник: «Спорт-Экспресс»