Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

24 августа 2021, 13:59
17

«Спартак» может расстаться с полузащитником Йорритом Хендриксом.

По информации «СЭ», уровень 26-летнего голландца не устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство клуба. Не исключено, что он покинет «Спартак» в это трансферное окно.

В случае продажи Хендрикса «Спартак» подпишет нового футболиста в опорную зону.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит Витория Руй
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1629803011
"По информации «СЭ»" - врядли стоит верить синит-экспрессу.
Ответить
JTherry
1629803460
Спартак ищет игрока в опорную зону, Хендрикс - совсем не опорник, зря его Попов привез, критика в его огород по этому трансферу заслуженная...
Ответить
oyabun
1629803883
А чего искать, то? Фернандо назад просится. Он еще и свободный агент сейчас, не придется тратиться.
Ответить
Persona_non_Grata
1629804424
Хрендрикс - слабое звено , это заметно всем и слабо верится , что заиграет , поэтому только приветствую избавление от него , возможно Спартак не его команда , а возможно не его уровень ...
Ответить
Kollljan
1629805191
Чем больше "хендриксов" в Спартаке, тем всей рпл лучше!
Ответить
SLADE2019
1629806111
С самого начала было ясно, что Хендрикс не игрок для Спартака. Начать продавать его надо было в конце прошлого сезона, может быть лимончик, другой и выручили бы, а сейчас арендатора хотя бы найти. Опорник-разрушитель, вот уже лет пять как необходим. Про универсала не пишу, такие в Европе нарасхват.
Ответить
portero
1629808804
Ну надо же, прозрели... Слабенький игрок оказался.
Ответить
заткнитемнерот
1629809101
У Спартака 4 опорника. Но при этом постоянно прилетает из опорной зоны. А по краям Рассказов и Айтон, которые слабые как защитники. Поэтому было 3 центральных, т.к. этих двоих накрутить одни-в-один даже Нижний-Новгород спокойно может. А потом возникает пожар в центральной зоне и все эти 4 опорника периодически пролетают над гнездом кукушки. Найдите как Зенит одного но за десятку, зачем Спартаку опять эти Уруновы-Мирзовы, только с иностранными паспортами?
Ответить
smalahov
1629819245
Гоpячиe сyчkи непoдалeку и Xoтят жapkoго TpaXа, без деHег и отнoшeний, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, PегисTpация бecплаTнaя -------- https://urlnet.xyz/n8
Ответить
IVANRUS777
1629850249
С его зарплатой 1,5 миллиона +бонусы и с нашей налоговой системой, которая заточена под олигархов с их сверхдоходами, тяжело его куда то будет пристроить даже за бесплатно. Никто ему столько не заплатит.
Ответить
Главные новости
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
5
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
16
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
16
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+