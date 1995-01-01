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    «СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

    «Спартак» может расстаться с полузащитником Йорритом Хендриксом.

    По информации «СЭ», уровень 26-летнего голландца не устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство клуба. Не исключено, что он покинет «Спартак» в это трансферное окно.

    В случае продажи Хендрикса «Спартак» подпишет нового футболиста в опорную зону.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +76

      заткнитемнерот 44 минуты назад

      У Спартака 4 опорника. Но при этом постоянно прилетает из опорной зоны.
      А по краям Рассказов и Айтон, которые слабые как защитники. Поэтому было 3 центральных, т.к. этих двоих накрутить одни-в-один даже Нижний-Новгород спокойно может. А потом возникает пожар в центральной зоне и все эти 4 опорника периодически пролетают над гнездом кукушки.
      Найдите как Зенит одного но за десятку, зачем Спартаку опять эти Уруновы-Мирзовы, только с иностранными паспортами?

      0
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      Рейтинг: +50850

      portero 49 минут назад

      Ну надо же, прозрели...
      Слабенький игрок оказался.

      1
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      Рейтинг: +16524

      derrik2000 53 минуты назад

      Я так понял, что Хендрикс да-а-авно уже Виторию не устраивал, а выпускал он его раз за разом только для того, чтобы хозяевам клуба показать полную никчемность этой "звЯзды".
      Опять Попов или Зарема и Ко???
      ))

      0
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      Рейтинг: +599

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Так его вроде под Виторию и брали, нет?

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      Рейтинг: +50850

      portero > talgatnurzhanov2006 48 минут назад

      Это наследство досталось Рую...

      0
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      Рейтинг: +320

      SLADE2019 1 час назад

      С самого начала было ясно, что Хендрикс не игрок для Спартака. Начать продавать его надо было в конце прошлого сезона, может быть лимончик, другой и выручили бы, а сейчас арендатора хотя бы найти. Опорник-разрушитель, вот уже лет пять как необходим. Про универсала не пишу, такие в Европе нарасхват.

      0
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      Рейтинг: +2990

      Kollljan 1 час назад

      Чем больше "хендриксов" в Спартаке, тем всей рпл лучше!

      2
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      Рейтинг: +13317

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Хрендрикс - слабое звено , это заметно всем и слабо верится , что заиграет , поэтому только приветствую избавление от него , возможно Спартак не его команда , а возможно не его уровень ...

      3
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      Рейтинг: +29050

      oyabun 2 часа назад

      А чего искать, то? Фернандо назад просится. Он еще и свободный агент сейчас, не придется тратиться.

      4
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      Рейтинг: +16290

      JTherry 2 часа назад

      Спартак ищет игрока в опорную зону, Хендрикс - совсем не опорник, зря его Попов привез, критика в его огород по этому трансферу заслуженная...

      8
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      Рейтинг: +9697

      NewLife 2 часа назад

      "По информации «СЭ»" - врядли стоит верить синит-экспрессу.

      0
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      Рейтинг: +13538

      KLIM777 > NewLife 2 часа назад

      конечно не стоит. Пусть лучше остается это днище в центре поля))

      5
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      Рейтинг: +11667

      ilichkadr > NewLife 2 часа назад

      Хендрикс вам не хухры мухры, мозг ещё вынесет. Скоро будет снится не только Рую, но и Лёне с Заремой.

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