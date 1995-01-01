«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

У Спартака 4 опорника. Но при этом постоянно прилетает из опорной зоны.
А по краям Рассказов и Айтон, которые слабые как защитники. Поэтому было 3 центральных, т.к. этих двоих накрутить одни-в-один даже Нижний-Новгород спокойно может. А потом возникает пожар в центральной зоне и все эти 4 опорника периодически пролетают над гнездом кукушки.
Найдите как Зенит одного но за десятку, зачем Спартаку опять эти Уруновы-Мирзовы, только с иностранными паспортами?
«Спартак» может расстаться с полузащитником Йорритом Хендриксом.
По информации «СЭ», уровень 26-летнего голландца не устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство клуба. Не исключено, что он покинет «Спартак» в это трансферное окно.
В случае продажи Хендрикса «Спартак» подпишет нового футболиста в опорную зону.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.