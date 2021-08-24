«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

«Спартак» может расстаться с полузащитником Йорритом Хендриксом.

По информации «СЭ», уровень 26-летнего голландца не устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство клуба. Не исключено, что он покинет «Спартак» в это трансферное окно.

В случае продажи Хендрикса «Спартак» подпишет нового футболиста в опорную зону.