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    Карпин – о матче с Хорватией: «Игроков не нужно мотивировать, все прекрасно понимают, против кого и где мы играем»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии.

    – Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?

    – Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал – игра уже в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.

    – Вас часто называют тренером-мотиватором. Считаете ли вы, что завтра игрокам от вас нужна какая-то особенная речь на установке? Готовите ли ее?

    – Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7466

      playsh 32 минуты назад

      Если играть будете,как настоящие мужчины,то и за поражение винить язык отвалится.
      Пусть у каждого игрока перед глазами стоят их деды,отцы,матери - тогда всё получится.Победы Вам,ребята.

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      Рейтинг: +1605

      tarasofka 1 час назад

      валера, не совсем верим завтра - но верим)

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