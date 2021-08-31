Карпин – о матче с Хорватией: «Игроков не нужно мотивировать, все прекрасно понимают, против кого и где мы играем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против Хорватии.

– Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?

– Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал – игра уже в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.

– Вас часто называют тренером-мотиватором. Считаете ли вы, что завтра игрокам от вас нужна какая-то особенная речь на установке? Готовите ли ее?

– Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно.