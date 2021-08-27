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  • РПЛ. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью, Смолов во втором матче подряд забил бывшему клубу

РПЛ. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью, Смолов во втором матче подряд забил бывшему клубу

27 августа 2021, 20:55
34

«Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. У гостей отличился Федор Смолов, что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

Смолов во втором туре подряд забил бывшему клубу. В выходные он отправил мяч в ворота «Краснодара».

Смолов забил «Динамо», которому принадлежал в течение восьми лет, за все российские клубы, где выступал («Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»).

И «Динамо», и «Локомотив» идут в зоне еврокубков.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 23; 1:1 – Шиманьски, 41.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Фомин, Макаров (Н’Жи, 88), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.

Предупреждения: Шиманьски, 47 – Рыбус, 29; Жемалетдинов, 33; Баринов, 64; Бека-Бека, 90+1.

Удаления: нет – Баринов, 90+4 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Смолов Федор
Комментарии (34)
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житель СПб
1630086943
Браво, обе команды, но Динамо - просто супер!!
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Alex Y
1630087099
С такими темпами Баринов 10 красных соберет за сезон)))
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житель СПб
1630087216
Сильная, серьезная, хорошая игра. При более равной игре в 1 тайме - во 2 Динамо просто смяли Локо. Те ничего не смогли вообще сделать! Шварц - чудо! Создал такое нападение. В последние 15-20 минут Локо, не справляясь, опять, как и с Зенитом, перешли на грубую игру... Жаль, это их не красит. На 85 минуте вдвоем хамили, особенно Баринов... Не наказали. Но судьба справедлива: Баринова все же удалили! Динамо - очень реальный претендент на победу в Чемпе. Будет очень интересно посмотреть на их игру с другим реальным лидером - Зенитом. Матч обещает быть интересным - два совершенно разных стиля...
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paracetamol
1630087546
У Смолова каждый второй клуп РПЛ бывший.
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Красногорск_Фан
1630087806
Никогда за последние 20 лет не видел столь сильного Динамо. Офигенно просто!! Тренер, игроки, звезды, дух великой команды. "Доминировал, властвовал, унижал". Респект всем перечисленным! Локомотив был хорош, но явно не ожидал столь умелого и агрессивного приема. Баринов козлина. Нельзя так грубо играть каждую игру. Не знаю какой результат был бы справедлив, но Динамо и такие матчи стало интересно смотреть. Уже за это большое спасибо. Комменты Зенитчиков - "Динамо ожидает встреча с настоящим лидером" хм.... Я бы на Зенит в этом противостоянии сейчас не поставил )) Ну а Лококомотив усиляется, сыгрывается, уверенно набирает очки. Тоже видно прогрессирующее движение. Бека быстрый, по крайней мере, Едвай мне нравится. Смолов-Жемалетдинов хорошая связка. Гилерме на месте. Локо, вперед!
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knikos
1630088944
Классная , обалденная игра ! Прямо не верилось , что это РПЛ . Динамо , конечно , должно было выигрывать , но ... надо забивать . Захаряна на пару матчей надо из старта вывести , чтобы понял , что на поле он не один , а то , блин , звезду поймал . Тюкавин-красава , жаль , что не повезло . Лаксальт ( Ансалди второй ) крутой .Ну что , если после 30-го тура такая расстановка будет в чемпе , я буду не против ...
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knikos
1630089790
Помните , ЦСКА пару сезонов назад ? Молодая команда , неровно , но интересно играли. Все говорили , мол наберутся опыта и будет классная команда ... И что ? Динамо , не повторяйте таких ошибок !
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zigbert
1630090109
Несомненно этот матч лучший в 6 туре. Динамо было ближе к победе. Второй тайм был полностью за ними. Лаксальт действительно хорошее приобретение.
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ААМ
1630091733
Динамо смотрится привлекательно, а Локо нет.
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FanatSerj
1630096967
Отличная игра ... у Динамо )) Да не 5-1 как прошлом году, но качество игры намного лучше чем в той. Вот теперь видно что хочет Шварц в Динамо построить и привить, по факту это "Клопповский" футбол из Боруссии Дортмунд, качество исполнителей конечно попроще и пониже, но парни выкладываются в матче на все 100, а кто то и больше. Наблюдать за этим одно удовольствие. Парням не хватает хладнокровия, ну и прицел конечно надо корректировать, побольше попадать в створ. Ну и Смолова конечно надо похвалить, видно опытище и человек который забивал и Барсе и Реалу )))
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