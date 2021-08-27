РПЛ. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью, Смолов во втором матче подряд забил бывшему клубу

«Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. У гостей отличился Федор Смолов, что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

Смолов во втором туре подряд забил бывшему клубу. В выходные он отправил мяч в ворота «Краснодара».

Смолов забил «Динамо», которому принадлежал в течение восьми лет, за все российские клубы, где выступал («Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»).

И «Динамо», и «Локомотив» идут в зоне еврокубков.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 23; 1:1 – Шиманьски, 41.

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Фомин, Макаров (Н’Жи, 88), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.

Предупреждения: Шиманьски, 47 – Рыбус, 29; Жемалетдинов, 33; Баринов, 64; Бека-Бека, 90+1.

Удаления: нет – Баринов, 90+4 (вторая ж.к.).

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