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    РПЛ. «Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью, Смолов во втором матче подряд забил бывшему клубу

    «Динамо» и «Локомотив» не выявили победителя в матче шестого тура РПЛ. У гостей отличился Федор Смолов, что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

    Смолов во втором туре подряд забил бывшему клубу. В выходные он отправил мяч в ворота «Краснодара».

    Смолов забил «Динамо», которому принадлежал в течение восьми лет, за все российские клубы, где выступал («Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив»).

    И «Динамо», и «Локомотив» идут в зоне еврокубков.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 23; 1:1 – Шиманьски, 41.

    «Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Фомин, Макаров (Н’Жи, 88), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.

    Предупреждения: Шиманьски, 47 – Рыбус, 29; Жемалетдинов, 33; Баринов, 64; Бека-Бека, 90+1.

    Удаления: нет – Баринов, 90+4 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии31
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      Рейтинг: +88878

      zigbert 6 минут назад

      Несомненно этот матч лучший в 6 туре.
      Динамо было ближе к победе. Второй тайм был полностью за ними.
      Лаксальт действительно хорошее приобретение.

      0
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      Рейтинг: +9280

      knikos 11 минут назад

      Помните , ЦСКА пару сезонов назад ? Молодая команда , неровно , но интересно играли. Все говорили , мол наберутся опыта и будет классная команда ... И что ? Динамо , не повторяйте таких ошибок !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1027

      wobaekat 17 минут назад

      Игра - услада для глаз

      1
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      Рейтинг: +14139

      Garrincha58 22 минуты назад

      хорошая игра я всё думал сейчас судьи испортят но повезло ВАР разобрался с моментом пенальти, вне игры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9635

      житель СПб 22 минуты назад

      Вот послушал сейчас интервью Шварца, и подумалось: а, может, у Динамо юбилей 100 лет?! Вот кого надо было Спартаку брать! Да по сравнению с ним, объективно, Тедеско и близко не стоял, не говоря уже о других кандидатах.

      2
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      Рейтинг: +9280

      knikos 25 минут назад

      Классная , обалденная игра ! Прямо не верилось , что это РПЛ . Динамо , конечно , должно было выигрывать , но ... надо забивать . Захаряна на пару матчей надо из старта вывести , чтобы понял , что на поле он не один , а то , блин , звезду поймал . Тюкавин-красава , жаль , что не повезло . Лаксальт ( Ансалди второй ) крутой .Ну что , если после 30-го тура такая расстановка будет в чемпе , я буду не против ...

      3
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      Рейтинг: +135

      haxxproxx > knikos 23 минуты назад

      Ох, если бы все наши клубы играли такие матчи как сегодня, за еврокубки точно было бы не стыдно.

      1
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      Рейтинг: +9280

      knikos > haxxproxx 21 минуту назад

      Во ! В точку попал ! Будем в РПЛ так играть и бороться - в Европе дела поправим !

      0
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      Рейтинг: +611

      ПалкоВводецъ 31 минуту назад

      Федя лимит на забитые голы перевыполнил до конца сезона.
      Ну а результатом счёта полицаев с проводницами удовлетворён. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6733

      Fusballer 34 минуты назад

      Федю в сборную. Сейчас он на пике, судя он всему. Не Чалов, если что)))

      2
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      Рейтинг: +13390

      Persona_non_Grata > Fusballer 7 минут назад

      Он и так уже там )))

      0
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      Рейтинг: +38

      Мася_1989 41 минуту назад

      Смолов хорош. Жемалетдинову сегодня пришлось кучу черновой работы делать, было не до атак. Несмотря на это опорная зона Локо просто проходной двор.

      1
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      Рейтинг: +14139

      Garrincha58 > Мася_1989 27 минут назад

      Да Баринов в опорники не тянет много ошибался неточные передачи и нарушения правил сыграл очень слабо думаю в сборной будет запасным. Динамо в этом году явный фаворит на чемпионство у них нет евросезона будет легче а скоро разыграется Краснодар и Спартаку в год 100-летия ничего не светит

      1
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      Рейтинг: +960

      balam 41 минуту назад

      молодцы все. Федора в сборную

      2
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      Рейтинг: +13390

      Persona_non_Grata > balam 6 минут назад

      Состав сборной погугли )))

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