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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Динамо - Локомотив

27.08.2021, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
8 мая, суббота 16:30 Локомотив 0:0 Динамо
14 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Динамо 5:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Локомотив 1:2 Динамо
6 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Динамо 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 14:00 Динамо 0:1 Локомотив
7 тур
14 сентября, пятница 19:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
14 апреля, суббота 14:00 Динамо 0:4 Локомотив
12 тур
1 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Динамо 2:2 Локомотив
3 тур
2 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:15 Динамо 2:2 Локомотив
12 тур
2 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 4:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Динамо
9 тур
21 сентября, суббота 13:30 Динамо 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:30 Динамо 1:0 Локомотив
6 тур
25 августа, суббота 13:30 Локомотив 2:3 Динамо
Товарищеские матчи 2012

9 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 Локомотив
37 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Динамо 4:1 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:30 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Локомотив
4 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 27 августа 2021, 20:56

    Хороший футбол показали ребята.

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    Рейтинг: +5942

    ySS 27 августа 2021, 20:44

    Давайте уже гол.

    0
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 27 августа 2021, 19:25

    Смолов рвёт и мечет! Давай так же в сборной!

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 27 августа 2021, 19:03

    Ждем ничейку... А там как пойдет. Хорошего футбола!

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