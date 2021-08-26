Матч Россия – Словакия могут перенести из Казани в Москву из-за состояния поля «Ак Барс Арены»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможном переносе матча отбора ЧМ-2022 Россия – Словакия из Казани в Москву.

«Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны.

В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», – сказал Алаев.