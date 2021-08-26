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  • Матч Россия – Словакия могут перенести из Казани в Москву из-за состояния поля «Ак Барс Арены»

Матч Россия – Словакия могут перенести из Казани в Москву из-за состояния поля «Ак Барс Арены»

26 августа 2021, 18:59
2

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможном переносе матча отбора ЧМ-2022 РоссияСловакия из Казани в Москву.

«Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны.

В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», – сказал Алаев.

Источник: сайт РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия
Комментарии (2)
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Alex Y
1630002589
Да совсем газон испоганили)
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paracetamol
1630048460
Зачуханный газон - естественное преимущество рубильников!
Ответить
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