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    Матч Россия – Словакия могут перенести из Казани в Москву из-за состояния поля «Ак Барс Арены»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможном переносе матча отбора ЧМ-2022 РоссияСловакия из Казани в Москву.

    «Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны.

    В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», – сказал Алаев.

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    Источник: сайт РФС

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