Агент Хендрикса: «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь», – сказал ван Куперен.

В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.

Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.

Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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