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    Агент Хендрикса: «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь»

    Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

    «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь», – сказал ван Куперен.

    • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
    • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
    • Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6656

      Fusballer 23 минуты назад

      С легендой ни в коем случае нельзя расставаться! Можно 80 таких купить вместо одного Малкома))))

      0
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      Рейтинг: +9731

      NewLife 26 минут назад

      Сотрудничество Бомбардира с синит-экспрессом:
      фейк - опровержение, фейк- опровержение и тд. народ хвает, кликает, деньги идут.

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