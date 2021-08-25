Агент Хендрикса: «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.
«Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь», – сказал ван Куперен.
- В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
- Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
- Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
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Источник: Sport24