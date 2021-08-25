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  • Агент Хендрикса: «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь»

Агент Хендрикса: «Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь»

25 августа 2021, 13:56
6

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Йоррит останется в «Спартаке». Он счастлив находиться здесь», – сказал ван Куперен.

  • В январе «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ за 500 тысяч евро.
  • Контракт с хавбеком подписан до июня 2024 года.
  • Он провел 5 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.

«СЭ»: Хендрикс не устраивает Виторию. «Спартак» ищет ему замену

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (6)
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NewLife
1629890148
Сотрудничество Бомбардира с синит-экспрессом: фейк - опровержение, фейк- опровержение и тд. народ хвает, кликает, деньги идут.
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Fusballer
1629890371
С легендой ни в коем случае нельзя расставаться! Можно 80 таких купить вместо одного Малкома))))
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vladimir-7
1629892563
А, Руй с Федуном счастливы, что Хендрикс присутствует в команде?
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derrik2000
1629893820
Хендрикс и Умтити из Реала - братья по разуму! )) Только второй покруче разводит футбольный клуб.
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zigbert
1629902863
Видимо его больше устраивает зарплата.
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a.veselov
1629903779
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