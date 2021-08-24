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  • Семак: «Реформы назревают, но я против разделения РПЛ на группы»

Семак: «Реформы назревают, но я против разделения РПЛ на группы»

24 августа 2021, 12:33
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о готовящихся реформах российского футбола.

«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная. Уровень РПЛ стоит на определенном уровне, при том, что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы – даже в сравнении с другими чемпионатами.

Разделение Премьер-лиги на четыре группы я немного не понимаю, скорее против этого, чем за. Чем меньше известных команд будет приезжать в другие регионы, тем интерес к футболу будет ниже.

В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос, по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола – один сценарий, экономический интерес – другие выводы и другие решения», – сказал Семак.

Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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portero
1629809317
Так понимаю плчти все против, но рфс точно это сделает...
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Вомбат
1629811535
Все нормальные люди против, не только Семак. Но решают-то Медведевы с Гинерами и Федунами. А Дюков как всегда -- куда ветер дует, туда и он. Он что ли лично придумал Карпина поставить тренером сборной? Так что не дай бог, проголосуют президенты клубов за этот бред, он точно его оформит.
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SMITHI
1629815710
Физрук травоядный, естественно ты против, потому что есть вероятность не сыграть и не добрать очки с Уфами, Сочами, Новгородами. У@#₽ще зажратое.
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qawzsexdr
1629815873
Какие 4 группы? Там разделение на 2 и то вроде бы с 24 тура.
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малк
1629827466
зачем? Какой смысл? Лишь-бы , что-то сделать?
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