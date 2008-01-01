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    Семак: «Реформы назревают, но я против разделения РПЛ на группы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о готовящихся реформах российского футбола.

    «Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная. Уровень РПЛ стоит на определенном уровне, при том, что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы – даже в сравнении с другими чемпионатами.

    Разделение Премьер-лиги на четыре группы я немного не понимаю, скорее против этого, чем за. Чем меньше известных команд будет приезжать в другие регионы, тем интерес к футболу будет ниже.

    В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос, по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола – один сценарий, экономический интерес – другие выводы и другие решения», – сказал Семак.

    Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

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    Источник: РБК

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