Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зарплатах футболистов команд РПЛ.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока.

Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», – сказал Семак.