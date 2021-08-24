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  • Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

24 августа 2021, 09:58
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зарплатах футболистов команд РПЛ.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока.

Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», – сказал Семак.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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FanatSerj
1629790288
"Его сложно контролировать" - что там сложного то, усади за один стол Газпром, РЖД, ВТБ, Лукоил, Галицкого, а у остальных и денег то нет, чтобы обходить. А этим сказать харе яйцами мериться, давайте уже футбол развивайте, а то уже "до мерялись" что в Еврокубках уже третий год подряд как гавно выступаете. Лимит ЗП паспортистам значит никто его не переплачивает по левым схемам, тем более тут бабки 80% государственные, за это и статью можно прикрутить.
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ilichkadr
1629790333
Серёга, не только российские игроки, но и российские тренеры зарабатывают гораздо больше, чем они этого заслуживают.
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dim29
1629791293
Оклад и бонусы за результат,ну можно КТУ ставить,всё давным-давно придумано до вас,просто не выгодно футбольным деятелям,также им не выгодно отменять лимит-это же очевидно.
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Олег1204
1629791910
Ситуация очевидна и печальна, сторонники откатов ойййй, лимита видимо отстоят свою кормушку и закончат когда от нашего футбола ничего не останется.
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Garrincha58
1629792865
Все понимают эту ситуацию, но никто до сих пор не чешется потому что кому то это выгодно, а тому кто положил на наш футбол в угоду своему благу
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general.lizyukov
1629793154
Чего сложного? Вот твоя зарплата, а вот твои траты. Если второе превышает первое - объясни, с документами, откуда бабло. Версии с мамами и женами не работают. Не смог объяснить? Пожалуйте, штраф. А то и на нары, за финансовые махинации. Откуда у нас футбол возьмется, если вы не в состоянии деньги считать? Миллионом больше, миллионом меньше - народное достояние вс покроет. А вы так и будет сливать, рассказывая о невозможности контроля. Сделать вам минимальный оклад, тысяч в 30-40. Рублей! А остальное - бонусы. За игры, за результативные действия, за активность на поле и на тренировках. Чтоб старались заработать, а не получить.
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DOCTOR PENALTY
1629793671
Знает о чём говорит.)))
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алдан2014
1629796659
А за обход можно и наказать,к примеру лишением лицензии. И ни кому в голову не придёт обходить
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Hektor 84
1629820948
Так обойти можно только в России. В Европе за такое наказывают.
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