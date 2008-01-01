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    Семак: «Зарплаты в РПЛ завышены, но я против потолка. Его всегда можно обойти»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зарплатах футболистов команд РПЛ.

    «Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока.

    Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

    Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», – сказал Семак.

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    Источник: РБК

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