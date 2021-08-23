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    Агент Омара: «Предложения «Зенита» и «Локомотива» были очень хорошими. Может, через год Россия снова будет одним из вариантов»

    Сезар Искьердо, агент полузащитника Омара Маскареля, рассказал, почему его клиент решил перейти в «Эльче», несмотря на выгодные предложения из РПЛ.

    «Омар имел очень хорошие предложения от «Зенита», «Локомотива» и «Бешикташа», но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в «Шальке».

    Он подписал контракт на год с «Эльче». Может быть, через год Россия снова будет одним из вариантов», – сказал агент.

    • Омар присоединился к «Эльче» на правах свободного агента.
    • За 3 сезона в «Шальке» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 71 матче.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    23.08.2021 23:37
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