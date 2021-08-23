Агент Омара: «Предложения «Зенита» и «Локомотива» были очень хорошими. Может, через год Россия снова будет одним из вариантов»

Сезар Искьердо, агент полузащитника Омара Маскареля, рассказал, почему его клиент решил перейти в «Эльче», несмотря на выгодные предложения из РПЛ.
«Омар имел очень хорошие предложения от «Зенита», «Локомотива» и «Бешикташа», но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в «Шальке».
Он подписал контракт на год с «Эльче». Может быть, через год Россия снова будет одним из вариантов», – сказал агент.
- Омар присоединился к «Эльче» на правах свободного агента.
- За 3 сезона в «Шальке» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 71 матче.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport24