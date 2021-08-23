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  • Агент Омара: «Предложения «Зенита» и «Локомотива» были очень хорошими. Может, через год Россия снова будет одним из вариантов»

Агент Омара: «Предложения «Зенита» и «Локомотива» были очень хорошими. Может, через год Россия снова будет одним из вариантов»

23 августа 2021, 23:37
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Сезар Искьердо, агент полузащитника Омара Маскареля, рассказал, почему его клиент решил перейти в «Эльче», несмотря на выгодные предложения из РПЛ.

«Омар имел очень хорошие предложения от «Зенита», «Локомотива» и «Бешикташа», но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в «Шальке».

Он подписал контракт на год с «Эльче». Может быть, через год Россия снова будет одним из вариантов», – сказал агент.

  • Омар присоединился к «Эльче» на правах свободного агента.
  • За 3 сезона в «Шальке» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 71 матче.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Локомотив Бешикташ Эльче Шальке-04 Маскарель Омар
Комментарии (1)
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_Marqella_
1629774395
Странное заявление,опять агенты раздувают значимость игрока играющего в «Эльче»,в Зените он точно,вряд ли бы пригодился...У нас играют олимпийские чемпионы и кто такой Маскареля, непонятно...
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