Агент Омара: «Предложения «Зенита» и «Локомотива» были очень хорошими. Может, через год Россия снова будет одним из вариантов»

Сезар Искьердо, агент полузащитника Омара Маскареля, рассказал, почему его клиент решил перейти в «Эльче», несмотря на выгодные предложения из РПЛ.

«Омар имел очень хорошие предложения от «Зенита», «Локомотива» и «Бешикташа», но его приоритетом было возвращение в Испанию после пяти лет отсутствия и ему необходимо подзарядить батарейки после неудачного сезона в «Шальке».

Он подписал контракт на год с «Эльче». Может быть, через год Россия снова будет одним из вариантов», – сказал агент.