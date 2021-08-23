Fichajes: Омар отказал «Зениту» ради перехода в «Эльче»

Сегодня «Эльче» объявил о переходе полузащитника «Шальке» Омара Маскареля.

28-летний воспитанник «Реала» сменил команду на правах свободного агента.

По информации Fichajes, у испанца было более выгодное предложение от «Зенита», однако он отклонил его ради возвращения на родину.