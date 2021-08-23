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    Fichajes: Омар отказал «Зениту» ради перехода в «Эльче»

    Сегодня «Эльче» объявил о переходе полузащитника «Шальке» Омара Маскареля.

    28-летний воспитанник «Реала» сменил команду на правах свободного агента.

    По информации Fichajes, у испанца было более выгодное предложение от «Зенита», однако он отклонил его ради возвращения на родину.

    • Рыночная стоимость Омара – 4,5 миллиона евро.
    • За 3 сезона в «Шальке» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 71 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fichajes

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +835

      Alex Y 51 минуту назад

      Эльче круче))

      0
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      Рейтинг: +1523

      lek! > Alex Y 49 минут назад

      Статистика ещё круче

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