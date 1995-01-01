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    Ротенберг – об отмене лимита: «Нужно понять, как это сделать, чтобы российский футбол еще больше не пострадал»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    «Лично я не против отмены лимита на легионеров. Но нужно понять, как это сделать безболезненно, чтобы российский футбол еще больше не пострадал.

    Конечно, конкуренция – это всегда хорошо. Давно сложилось мнение, что наши местные российские футболисты не хотят конкурировать и быть выше легионеров. Но здесь палка о двух концах. Не хочется, чтобы такое серьезное решение ударило по нашим академиям и школам.

    Нужно выработать правильную систему, которая будет качественно подпитывать весь наш российский футбол молодыми футболистами, а также правильно выстраивать конкуренцию с легионерами. Поэтому всем нам нужно понять, как правильно выстроить эту систему.

    А так, я с большим доверием и с позитивом отреагировал на сегодняшние слова Александра Дюкова по теме лимита», – сказал Ротенбег.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Клубы лиги примут решение по этому вопросу 31 августа на общем собрании.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9565

      житель СПб 50 минут назад

      Есть смысл в этих словах. Я бы остановился на 15+10, или 17+8 - где вторая цифра - россияне...

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      Рейтинг: +8735

      Cleaner > житель СПб 36 минут назад

      То есть Вы за лимит и против его отмены.

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