Ротенберг – об отмене лимита: «Нужно понять, как это сделать, чтобы российский футбол еще больше не пострадал»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Лично я не против отмены лимита на легионеров. Но нужно понять, как это сделать безболезненно, чтобы российский футбол еще больше не пострадал.

Конечно, конкуренция – это всегда хорошо. Давно сложилось мнение, что наши местные российские футболисты не хотят конкурировать и быть выше легионеров. Но здесь палка о двух концах. Не хочется, чтобы такое серьезное решение ударило по нашим академиям и школам.

Нужно выработать правильную систему, которая будет качественно подпитывать весь наш российский футбол молодыми футболистами, а также правильно выстраивать конкуренцию с легионерами. Поэтому всем нам нужно понять, как правильно выстроить эту систему.

А так, я с большим доверием и с позитивом отреагировал на сегодняшние слова Александра Дюкова по теме лимита», – сказал Ротенбег.