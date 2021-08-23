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  • Ротенберг – об отмене лимита: «Нужно понять, как это сделать, чтобы российский футбол еще больше не пострадал»

Ротенберг – об отмене лимита: «Нужно понять, как это сделать, чтобы российский футбол еще больше не пострадал»

23 августа 2021, 21:57
6

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Лично я не против отмены лимита на легионеров. Но нужно понять, как это сделать безболезненно, чтобы российский футбол еще больше не пострадал.

Конечно, конкуренция – это всегда хорошо. Давно сложилось мнение, что наши местные российские футболисты не хотят конкурировать и быть выше легионеров. Но здесь палка о двух концах. Не хочется, чтобы такое серьезное решение ударило по нашим академиям и школам.

Нужно выработать правильную систему, которая будет качественно подпитывать весь наш российский футбол молодыми футболистами, а также правильно выстраивать конкуренцию с легионерами. Поэтому всем нам нужно понять, как правильно выстроить эту систему.

А так, я с большим доверием и с позитивом отреагировал на сегодняшние слова Александра Дюкова по теме лимита», – сказал Ротенбег.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Клубы лиги примут решение по этому вопросу 31 августа на общем собрании.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (6)
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житель СПб
1629746590
Есть смысл в этих словах. Я бы остановился на 15+10, или 17+8 - где вторая цифра - россияне...
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Niko
1629778915
Если ваши академии не способны растить конкурентноспособных футболистов, то не нужны эти академии. Не хочешь с.ать не мучай ж.пу. Искусственно не родите
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alex1951
1629791488
Всех евреев в Израиль,всех легионеров в Израиль...... Пусть усиливают еврейский футбол...... А в Россиии,что с ними ,что без них - ...здец по любому)))))
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Garrincha58
1629794671
если в заявке 25 дармоедов то пусть 12+13 русских и тогда будет справедливая конкуренция и если наши будут отсиживаться на лавке то и зарплата должна быть соответственно времени проведённом на поле но если травма или дисквалификация то это не в счёт а если сидеть и чего то ждать то хрен тебе миллионы получай тысячи и радуйся и по зарплате в каждой команде должно быть три четыре категории оплаты игроки с высокой эффективности должны быть в первой и получать больше а если ты скажем во второй или третьей то можешь играя лучше перейти в категорию выше и соответственно получать больше это конечно всё должны доработать спецы в клубе и должна быть прозрачная документация то есть чтобы всё было прозрачно их надо чаще проверять типа футбольной налоговой а не всякие никому не нужные комитеты типа КДК или комитет по этикам шметикам всяким разным
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Hektor 84
1629819771
Куда ж еще больше? И так уже ниже плинтуса.
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