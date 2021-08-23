Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

Стало известно, когда клубы РПЛ примут решение по возможной отмене лимита на легионеров и реформе чемпионата.

По информации журналиста Сергея Егорова, общее собрание РПЛ по этим вопросам состоится 31 августа.

Подавляющее большинство клубов выступает за плавный переход к лимиту «10+15» и проведение РПЛ по гладкой системе.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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