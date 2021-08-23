Журналист Егоров: большинство клубов выступили против введения плей-офф в РПЛ

Стала известна позиция клубов РПЛ по возможному изменению формата чемпионата.

По информации журналиста Сергея Егорова, большинство клубов РПЛ выступили за проведение чемпионата по гладкой системе – без введения раунда плей-офф.

Ранее стало известно, что большинство клубов лиги выступили за смягчение лимита на легионеров и переход на схему «10+15».

Клубы РПЛ выступили против формата «Юпитер 16», предложенного компанией Hypercube.

Это вариант с 16-ю командами, при котором команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Один из клубов РПЛ предложил выкупать легионерские места у других команд