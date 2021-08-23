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    «Марсель» и «Ницца» вызваны на заседание дисциплинарной комиссии LFP по сорванному матчу

    Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) опубликовала заявление по поводу сорванного матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца»«Марсель».

    «После серьезных инцидентов в матче «Ницца» – «Марсель» дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на заседание, которое состоится 25 августа 2021 года», – говорится в заявлении лиги.

    • Игра была остановлена на 75-й минуте после инцидента с фанатами.
    • Болельщики прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».
    • Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон, за что им грозит техническое поражение.

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    Источник: официальный сайт LFP

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