«Марсель» и «Ницца» вызваны на заседание дисциплинарной комиссии LFP по сорванному матчу

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) опубликовала заявление по поводу сорванного матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» – «Марсель».

«После серьезных инцидентов в матче «Ницца» – «Марсель» дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на заседание, которое состоится 25 августа 2021 года», – говорится в заявлении лиги.

Игра была остановлена на 75-й минуте после инцидента с фанатами.

Болельщики прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».

Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон, за что им грозит техническое поражение.

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