Президент «Марселя» – о матче с «Ниццей»: «Лига настаивала на возобновлении игры. Это неприемлемо»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория дал комментарии по поводу сорванного матча третьего тура Лиги 1 против «Ниццы».

Игра была остановлена на 75-й минуте после инцидента с фанатами.

Болельщики прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».

Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон, за что им грозит техническое поражение.

«Лига решила возобновить игру. Но мы отказались, поскольку опасались за безопасность игроков. Это уже второй такой случай, произошедший с нашей командой. Это абсолютно неприемлемо.

Судья был на нашей стороне, он согласился, что наш клуб в опасности. Он хотел завершить матч в нашу пользу, но руководство лиги настаивало на том, чтобы возобновить игру», – сказал Лонгория.