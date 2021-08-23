«Марселю» присудят техническое поражение в матче с «Ниццей»

Игра третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» была прервана на 75-й минуте после инцидента с фанатами.

Болельщики прорвались на поле и устроили драку с футболистами гостевой команды.

Спустя примерно час игроки «Ниццы» и судейская бригада были готовы возобновить матч, однако «Марсель» отказался возвращаться на газон.

Согласно правилам Лиги 1, команде Хорхе Сампаоли присудят техническое поражение за отказ доигрывать матч.

Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»