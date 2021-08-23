Фанаты «Ниццы» выбежали на поле и устроили драку с футболистами «Марселя». Матч прерван

Матч 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» приостановлен.

Димитри Пайет и несколько игроков «Марселя» вступили в перепалку с болельщиками «Ниццы». Фанаты массово выбежали на поле и устроили с футболистами драку.

В драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли и его ассистент, который ударил одного из болельщиков.

Обе команды ушли в раздевалки.

Игра прервана на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».

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