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Шалимов: «Урал» пропустил от «Динамо» с грубейшей ошибки»

21 августа 2021, 22:18
5

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подытожил матч пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол забил динамовский воспитанник Константин Тюкавин.

«С такой командой, как «Динамо» нельзя давать создавать много моментов. Мы пропустили гол с грубейшей ошибки. В центре поля с нашего аута позволили выйти один на один с вратарем. Потом удаление, было очень сложно, сами виноваты. Мы терпели, физически команда готова очень хорошо, потому что во втором тайме не развалилась.

У «Динамо» были моменты и дальше, наш вратарь сыграл неплохо, но мы не смогли создать ничего. По крайней мере, мы сдержали натиск «Динамо», это играющая команда. Тяжело было отнимать мяч в меньшинстве и что-то создавать впереди без одного игрока», – сказал Шалимов.

  • «Урал» в матче с «Динамо» ни разу не пробил по воротам.
  • Шалимов проиграл свои первые 2 матча в «Урале».
  • «Динамо» лидирует.

«Динамо» показало победные танцы и песню после матча с «Уралом»

Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Шалимов Игорь
Комментарии (5)
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Ганнибал Лектор
1629574439
Урал допустил ошибку, назначив Шалимова главным тренером
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paracetamol
1629576437
Этот физрук доведет Урал до ФНЛ вместе с толстопузым директором.
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сасас
1629580061
Шалимов не тренер, собутыльник максимум!
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