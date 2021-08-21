Шалимов: «Урал» пропустил от «Динамо» с грубейшей ошибки»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подытожил матч пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Единственный гол забил динамовский воспитанник Константин Тюкавин.

«С такой командой, как «Динамо» нельзя давать создавать много моментов. Мы пропустили гол с грубейшей ошибки. В центре поля с нашего аута позволили выйти один на один с вратарем. Потом удаление, было очень сложно, сами виноваты. Мы терпели, физически команда готова очень хорошо, потому что во втором тайме не развалилась.

У «Динамо» были моменты и дальше, наш вратарь сыграл неплохо, но мы не смогли создать ничего. По крайней мере, мы сдержали натиск «Динамо», это играющая команда. Тяжело было отнимать мяч в меньшинстве и что-то создавать впереди без одного игрока», – сказал Шалимов.

«Урал» в матче с «Динамо» ни разу не пробил по воротам.

Шалимов проиграл свои первые 2 матча в «Урале».

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