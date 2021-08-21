«Динамо» показало победные танцы и песню после матча с «Уралом»

«Динамо» веселилось в раздевалке после победы над «Уралом» (1:0). Пресс-служба москвичей выложила видео.
В нем показана победная раздевалка с песней и танцами.
- «Урал» в матче с «Динамо» ни разу не пробил по воротам.
- Главный тренер Игорь Шалимов проиграл свои первые 2 матча в «Урале».
- «Динамо» лидирует.
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Источник: твиттер «Динамо»