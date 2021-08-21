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    «Динамо» показало победные танцы и песню после матча с «Уралом»

    «Динамо» веселилось в раздевалке после победы над «Уралом» (1:0). Пресс-служба москвичей выложила видео.

    В нем показана победная раздевалка с песней и танцами.

    • «Урал» в матче с «Динамо» ни разу не пробил по воротам.
    • Главный тренер Игорь Шалимов проиграл свои первые 2 матча в «Урале».
    • «Динамо» лидирует.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    21.08.2021 21:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: -614

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не позорились бы такое показывать

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      Рейтинг: +5992

      vladik12 > СуперПАВ9 1 час назад

      Что такого они показали? Не спаривание же игрочков а-ля Дзюбиньо - Сердарик.

      1
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      Рейтинг: +220

      Shotlandets86 > vladik12 51 минуту назад

      Он просто отсталый умственно, не обращай внимания.)

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