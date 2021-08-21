РПЛ. «Урал» проиграл дома «Динамо» и идет без побед

«Урал» по-прежнему идет в сезоне без побед. В очередном туре команда Игоря Шалимова проиграла «Динамо», у которого гол создали собственные воспитанники: Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Больше тайма «Урал» играл в меньшинстве.

Три очка позволили «Динамо» выйти на первое место.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

«Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Панюков (Агеев, 46).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Н'Жи, 90+2), Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 77).

Предупреждения: Бикфалви, 31; Йовичич, 90+4 – Лаксальт, 11; Скопинцев, 80.

Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

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