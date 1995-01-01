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    РПЛ. «Урал» проиграл дома «Динамо» и идет без побед

    «Урал» по-прежнему идет в сезоне без побед. В очередном туре команда Игоря Шалимова проиграла «Динамо», у которого гол создали собственные воспитанники: Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

    Больше тайма «Урал» играл в меньшинстве.

    Три очка позволили «Динамо» выйти на первое место.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

    «Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Панюков (Агеев, 46).

    «Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Н'Жи, 90+2), Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 77).

    Предупреждения: Бикфалви, 31; Йовичич, 90+4 – Лаксальт, 11; Скопинцев, 80.

    Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6702

      Рубинище 33 минуты назад

      Динамики скриньте таблицу, а то завтра праздник закончится. С победой

      1
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      Рейтинг: +197

      Sancho010365 > Рубинище 31 минуту назад

      Я могу ждать месяц. два, но не две недели - когда Рубин ну наконец-то уже пойдёт первым!

      1
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      Рейтинг: +7278

      FanatSerj 33 минуты назад

      Да уж Динамо не бережет нервы своих болельщиков )))

      1
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      Рейтинг: +11

      Micheal 45 минут назад

      0
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      Рейтинг: +245

      orlovcar 49 минут назад

      и снова валидольная победа...

      1
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      Рейтинг: +7423

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Жаль Шалимова, куда попал пи..ц !!!
      Свой аут , выбросил организовав атаку на свои ворота.
      Второй за 2 минуты 2 жк и досвидос !
      Не представляю как надо работать с такими долб...ми

      0
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      Рейтинг: +9362

      Вомбат > Alekxei Z. 39 минут назад

      Вот уж кого не надо жалеть, так это Шалимова. Человек сам выбрал свою карму.

      2
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      Рейтинг: +7423

      Alekxei Z. > Вомбат 30 минут назад

      Понятно . что это его выбор, но мне он симпатичен...

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