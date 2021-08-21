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РПЛ. «Урал» проиграл дома «Динамо» и идет без побед

21 августа 2021, 19:54
13

«Урал» по-прежнему идет в сезоне без побед. В очередном туре команда Игоря Шалимова проиграла «Динамо», у которого гол создали собственные воспитанники: Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Больше тайма «Урал» играл в меньшинстве.

Три очка позволили «Динамо» выйти на первое место.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

«Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Панюков (Агеев, 46).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Н'Жи, 90+2), Шиманьски, Моро, Тюкавин (Грулев, 77).

Предупреждения: Бикфалви, 31; Йовичич, 90+4 – Лаксальт, 11; Скопинцев, 80.

Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Динамо
Комментарии (13)
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orlovcar
1629565294
и снова валидольная победа...
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FanatSerj
1629566240
Да уж Динамо не бережет нервы своих болельщиков )))
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Рубинище
1629566253
Динамики скриньте таблицу, а то завтра праздник закончится. С победой
Ответить
portero
1629569721
Неправильный результат дня...
Ответить
zigbert
1629571376
Динамо с победой! Легкой ее конечно не назовешь но тем она и ценней.
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Из Твери Леха
1629572802
Урал за все годы своего существования в РПЛ ничего не показал, кроме сданных игр нужным клубам в нужный момент. Надеюсь, этот сезон для них будет последним.
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Kokmarov
1629574316
Динамо с победой, в лидерах небезосновательно, хороший тренер, хорошая молодежь. Нжи отправьте куда-нибудь подальше, своих таких можно найти. Вперед, бороться и побеждать. Екатеринбург, сочувствую..
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