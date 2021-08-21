Пруцев, Глушенков, Сергеев – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Сочи»; Терехов, Цаллагов, Попов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Попов, Ангбан, Барсов.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Маммана, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьeв.

Матч начнется в 20:00 по Москве.