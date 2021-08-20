Канчельскис: «Лучше бы Черчесов вратарей тренировал – и все было бы нормально»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что Станиславу Черчесову не следовало становиться главным тренером. Было бы лучше сосредоточиться на работе с голкиперами, полагает Канчельскис.

– Обсуждая работу Черчесова, вы часто акцентировали на том, что он был вратарем. Почему?

– Вратарь должен тренировать вратарей. Видим статистику, что ни один вратарь, который работал со сборной, никаких результатов не достиг. Да, был Дино Дзофф, но это исключение, которые всегда бывают. Плюс какие там игроки были, какого уровня!

Я говорил об этом, потому что это мое мнение. Кто-то может считать иначе. Лучше бы вратарей тренировал – и все было бы нормально.

– Но это не какое-то личное отношение к Черчесову?

– Нет. И какое у меня может быть личное отношение к нему? Мы вместе в сборной играли, тренировались, ели один хлеб. Может, у него ко мне какая-то неприязнь, не знаю, но я просто высказал свое мнение в профессиональном плане.