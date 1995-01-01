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    Канчельскис: «Лучше бы Черчесов вратарей тренировал – и все было бы нормально»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что Станиславу Черчесову не следовало становиться главным тренером. Было бы лучше сосредоточиться на работе с голкиперами, полагает Канчельскис.

    – Обсуждая работу Черчесова, вы часто акцентировали на том, что он был вратарем. Почему?

    – Вратарь должен тренировать вратарей. Видим статистику, что ни один вратарь, который работал со сборной, никаких результатов не достиг. Да, был Дино Дзофф, но это исключение, которые всегда бывают. Плюс какие там игроки были, какого уровня!

    Я говорил об этом, потому что это мое мнение. Кто-то может считать иначе. Лучше бы вратарей тренировал – и все было бы нормально.

    – Но это не какое-то личное отношение к Черчесову?

    – Нет. И какое у меня может быть личное отношение к нему? Мы вместе в сборной играли, тренировались, ели один хлеб. Может, у него ко мне какая-то неприязнь, не знаю, но я просто высказал свое мнение в профессиональном плане.

    • Черчесов тренировал сборную России в 2016-2021 годах.
    • При нем команда доходила до 1/4 финала чемпионата мира.
    • Канчельскис последние 3 года тренировал узбекистанский «Навбахор».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5916

      Томик 1 час назад

      Не было бы лучше.

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      Рейтинг: +8632

      Cleaner 1 час назад

      Тренерам вратарей платят МЕНЬШЕ, чем главному тренеру сборной! Неужели Канчельскису это непонятно???

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      Рейтинг: +1813

      фанат джигурды 1 час назад

      Он будет вратарям показывать техничный пас на Козераги?

      Остальное перечислять долго...

      0
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      Рейтинг: +13981

      Garrincha58 2 часа назад

      да какая разница кто кого должен тренировать тут в данном случае всё просто Черчесов не сильный тренер он ведь всё это доказал когда тренировал команды РПЛ ничего особого не добился да был временный успех в не очень сильной лиге в Польше и всё, кстати и у Карпина тоже пока как у тренера нет заслуг так что поживём увидим как всё сложится и для него

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      Рейтинг: +8632

      Cleaner > Garrincha58 1 час назад

      У Карпина даже в Польше заслуг нет. А вот проигрыш со Спартаком Санкт-Галлену ЕСТЬ!!!

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      Рейтинг: +773

      Alex Y 2 часа назад

      А он прав)

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