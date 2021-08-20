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  • Канчельскис: «Лучше бы Черчесов вратарей тренировал – и все было бы нормально»

Канчельскис: «Лучше бы Черчесов вратарей тренировал – и все было бы нормально»

20 августа 2021, 21:15
7

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что Станиславу Черчесову не следовало становиться главным тренером. Было бы лучше сосредоточиться на работе с голкиперами, полагает Канчельскис.

– Обсуждая работу Черчесова, вы часто акцентировали на том, что он был вратарем. Почему?

– Вратарь должен тренировать вратарей. Видим статистику, что ни один вратарь, который работал со сборной, никаких результатов не достиг. Да, был Дино Дзофф, но это исключение, которые всегда бывают. Плюс какие там игроки были, какого уровня!

Я говорил об этом, потому что это мое мнение. Кто-то может считать иначе. Лучше бы вратарей тренировал – и все было бы нормально.

– Но это не какое-то личное отношение к Черчесову?

– Нет. И какое у меня может быть личное отношение к нему? Мы вместе в сборной играли, тренировались, ели один хлеб. Может, у него ко мне какая-то неприязнь, не знаю, но я просто высказал свое мнение в профессиональном плане.

  • Черчесов тренировал сборную России в 2016-2021 годах.
  • При нем команда доходила до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Канчельскис последние 3 года тренировал узбекистанский «Навбахор».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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Alex Y
1629483826
А он прав)
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Garrincha58
1629485121
да какая разница кто кого должен тренировать тут в данном случае всё просто Черчесов не сильный тренер он ведь всё это доказал когда тренировал команды РПЛ ничего особого не добился да был временный успех в не очень сильной лиге в Польше и всё, кстати и у Карпина тоже пока как у тренера нет заслуг так что поживём увидим как всё сложится и для него
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фанат джигурды
1629487186
Он будет вратарям показывать техничный пас на Козераги? Остальное перечислять долго...
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Томик
1629487841
Не было бы лучше.
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ВетеR
1629523310
Лучше ему баранов пасти
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bomilazdeshnii
1629523547
Правильное замечание.
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Plyash
1629529043
Дипломат это человек,умеющий во время не открывать рот.Андрей,ты сегодня приобрёл себе врага.Всё же он хоть бывший,но полевой командир.Ходи и оглядывайся.
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