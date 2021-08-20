Месси и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Брестом»

«ПСЖ» представил заявку команды на матч 3-го тура Лиги 1 с «Брестом».

В список из 23 футболистов не попали Лионель Месси, Неймар и Леандро Паредес – они продолжают набирать форму на тренировках. В заявку также не попал Серхио Рамос, который восстанавливается после травмы.

Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Маркиньос и Анхель Ди Мария, пропустившие матч 2-го тура со «Страсбуром» (4:2), попали в заявку команды.

«ПСЖ» встретится с «Брестом» сегодня, 20 августа.

Начало встречи – в 22:00 мск.