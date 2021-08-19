Карасев рассудит ЦСКА и «Ахмат», Мешков – «Локомотив» и «Краснодар»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.
21 августа (суббота)
«Уфа» – «Зенит»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Антон Кобзев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Урал» – «Динамо»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Чеботарев.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.
22 августа (воскресенье)
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Нижний Новгород» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Химки» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Николай Иванов.