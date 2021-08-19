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  • Карасев рассудит ЦСКА и «Ахмат», Мешков – «Локомотив» и «Краснодар»

Карасев рассудит ЦСКА и «Ахмат», Мешков – «Локомотив» и «Краснодар»

19 августа 2021, 14:13
6

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

21 августа (суббота)

«Уфа»«Зенит»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Антон Кобзев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Арсенал»«Спартак»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Урал»«Динамо»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Чеботарев.

ЦСКА«Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

«Крылья Советов»«Сочи»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

22 августа (воскресенье)

«Локомотив»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Нижний Новгород»«Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Химки»«Рубин»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Николай Иванов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Локомотив Краснодар Уфа Зенит Арсенал Спартак Урал Динамо Крылья Советов Сочи Нижний Новгород Ротор Химки Рубин Карасев Сергей Мешков Виталий Шадыханов Павел Казарцев Василий Москалев Владимир Кукуляк Евгений Сиденков Иван Фролов Антон
Комментарии (6)
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NewLife
1629376412
Если Левников на Варе, будут нам пенку бить, к гадалке не ходи. небольшой фотошоп, и плечо Мозеса заменяется предплечьем.
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ksmerdov
1629381667
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ySS
1629391579
Крылья с филиалом без вара играть будут? Иванов на варе в субботу у ручных, в воскресенье в Химках...)
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Ганнибал Лектор
1629395324
Мешков на ВАРе уже принес одно очко паровозам в игре с Зенитом - удачи, Краснодар, против вас 12 игроков.
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zra78
1629434657
На матч где играет клуб *************** с Невы,надо ставить забугорного судью,меньше шансов что он будет проплачен. За.бал этот тряпочный чемпион...
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