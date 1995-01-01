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    Карасев рассудит ЦСКА и «Ахмат», Мешков – «Локомотив» и «Краснодар»

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

    21 августа (суббота)

    «Уфа»«Зенит»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Антон Кобзев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Арсенал»«Спартак»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Урал»«Динамо»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Чеботарев.

    ЦСКА«Ахмат»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

    «Крылья Советов»«Сочи»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

    22 августа (воскресенье)

    «Локомотив»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Нижний Новгород»«Ростов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Химки»«Рубин»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Николай Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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