Главные новости дня. Инсинье отказался переходить в «Зенит», Карпин встречался с Дзагоевым

«Чемпионат»: Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со «Спартаком». «СЭ» утверждает, что перехода не будет.

«СЭ»: «Башнефть» станет спонсором «Уфы».

Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником.

Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам».

«Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили.

«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом».

Sport24: Карпин встречался с Дзагоевым, чтобы обсудить его будущее в сборной.

«Рома» купила за 40 миллионов Абрахама.

Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов.

Журналист Лонгари: ЦСКА отпустит Влашича в аренду за 10 миллионов.