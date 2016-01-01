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    Главные новости дня. Инсинье отказался переходить в «Зенит», Карпин встречался с Дзагоевым

    «Чемпионат»: Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт со «Спартаком». «СЭ» утверждает, что перехода не будет.

    «СЭ»: «Башнефть» станет спонсором «Уфы».

    Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником.

    Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам».

    «Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили.

    «Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом».

    Sport24: Карпин встречался с Дзагоевым, чтобы обсудить его будущее в сборной.

    «Рома» купила за 40 миллионов Абрахама.

    Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов.

    Журналист Лонгари: ЦСКА отпустит Влашича в аренду за 10 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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