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    Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником

    «Галатасарай» готов отпустить защитника Маркана в «Зенит», сообщает Radyo Gol.

    Руководство турецкого клуба пошло на этот шаг после недавней драки Маркана с одноклубником. Бразильский защитник дважды ударил по лицу Керему Актюркоглу, после чего был удален с поля.

    Ранее «Зенит» предлагал «Галатасараю» 11 миллионов евро за Маркана. Турецкий клуб не захотел продавать футболиста.

    • В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Radyo Gol

    Турецкое спортивное радио с аудиторией в твиттере 13,1 тысячи читателей.

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6482

      Fusballer 3 минуты назад

      Будет в Зените ещё один др.чун.

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      Рейтинг: +20118

      vladimir-7 20 минут назад

      В одном клубе РПЛ уже купили уголовника, в России своих хулиганов
      достаточно, поэтому турецкий хулиган не интересует.

      0
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      Рейтинг: +938

      ZENIT84, 26 минут назад

      под лимит не подходит что за бред

      1
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      Рейтинг: +3615

      Алехсбургер. 29 минут назад

      "Мало ли в Бразилии Педров?
      И не сосчитаешь!"полу(С)
      Семак.)

      0
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      Рейтинг: +719

      Alex Y 40 минут назад

      Будет всех избивать особенно Дзюбу)

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