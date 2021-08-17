Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником

«Галатасарай» готов отпустить защитника Маркана в «Зенит», сообщает Radyo Gol.

Руководство турецкого клуба пошло на этот шаг после недавней драки Маркана с одноклубником. Бразильский защитник дважды ударил по лицу Керему Актюркоглу, после чего был удален с поля.

Ранее «Зенит» предлагал «Галатасараю» 11 миллионов евро за Маркана. Турецкий клуб не захотел продавать футболиста.