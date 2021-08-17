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  • Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником

Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником

17 августа 2021, 19:38
32

«Галатасарай» готов отпустить защитника Маркана в «Зенит», сообщает Radyo Gol.

Руководство турецкого клуба пошло на этот шаг после недавней драки Маркана с одноклубником. Бразильский защитник дважды ударил по лицу Керему Актюркоглу, после чего был удален с поля.

Ранее «Зенит» предлагал «Галатасараю» 11 миллионов евро за Маркана. Турецкий клуб не захотел продавать футболиста.

  • В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Источник: Radyo Gol

Турецкое спортивное радио с аудиторией в твиттере 13,1 тысячи читателей.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Маркао
Комментарии (32)
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ZENIT84,
1629219919
под лимит не подходит что за бред
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vladimir-7
1629220250
В одном клубе РПЛ уже купили уголовника, в России своих хулиганов достаточно, поэтому турецкий хулиган не интересует.
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Fusballer
1629221284
Будет в Зените ещё один др.чун.
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sobaka120982
1629222233
Вот хорошо хоть будет кому леща лишний раз прописать нашим паспортистам)))
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portero
1629223358
с Дзюбой драться будут...
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R_a_i_n
1629225239
Два драчуна в команде будет.
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kvm
1629228305
САДО-МАЗО ПАРТНЁР ДЛЯ ШЛЮБЫ
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SMITHI
1629228692
Знатно руководители наплевали на болельщиков бомжей, ведь теперь в ИХ белоГОЛУБЫХ цветах есть чёрный... Ггггг
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zhenia_trofimov
1629235520
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paracetamol
1629268090
А нужен Зениту хулиган?
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