Radyo Gol: «Галатасарай» готов продать Маркана в «Зенит» после его драки с одноклубником

«Галатасарай» готов отпустить защитника Маркана в «Зенит», сообщает Radyo Gol.
Руководство турецкого клуба пошло на этот шаг после недавней драки Маркана с одноклубником. Бразильский защитник дважды ударил по лицу Керему Актюркоглу, после чего был удален с поля.
Ранее «Зенит» предлагал «Галатасараю» 11 миллионов евро за Маркана. Турецкий клуб не захотел продавать футболиста.
- В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Radyo Gol
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