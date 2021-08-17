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  • Футболисты «Галатасарая» подрались во время матча. Одного игрока удалили, другого – заменили

Футболисты «Галатасарая» подрались во время матча. Одного игрока удалили, другого – заменили

17 августа 2021, 08:33
9

«Галатасарай» обыграл «Гиресунспор» (2:0) на выезде в 1-м туре турецкой Суперлиги.

На 63-й минуте матча защитник гостей Маркан поругался со своим одноклубником Керемом Актюркоглу и нанес ему два удара по лицу. Главный арбитр встречи после просмотра VAR удалил бразильца, а Актюркоглу был заменен.

  • В прошлом сезоне «Галатасарай» занял 2-е место в чемпионате Турции.
  • «Галатасарай» сыграет на групповом этапе Лиге Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Karsi Gazete
Турция. Суперлига Галатасарай Маркао Актюркоглу Керем
Комментарии (9)
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Alex Y
1629183077
Вот идиот) интересно узнать , что не понравилось)
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Бухбух
1629185936
Черные совсем обнаглели. Руки распускают, где захотят. Уже до местных футболеров добрались. И, главное, все с рук сходит.
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Fusballer
1629186410
На колено турок не встал, видимо.
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Боцман59rus
1629187985
"" турок адекватный, отталкивал аборигена, махавшего ладошками, чуствовалось мог вшатать - на поле позориться не хотел)))
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САДЫЧОК
1629192642
Охреневший , наглый тип ! Турок , молодец...видно , что крепче ..не стал развивать ситуацию...
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portero
1629197196
Бразила охренел, поди скажет что его ниг.ером назвали..
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zigbert
1629220156
Редкий случай,когда забыв о всех нормах приличия начинает колотить своего же игрока.
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