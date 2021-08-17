Футболисты «Галатасарая» подрались во время матча. Одного игрока удалили, другого – заменили

«Галатасарай» обыграл «Гиресунспор» (2:0) на выезде в 1-м туре турецкой Суперлиги.

На 63-й минуте матча защитник гостей Маркан поругался со своим одноклубником Керемом Актюркоглу и нанес ему два удара по лицу. Главный арбитр встречи после просмотра VAR удалил бразильца, а Актюркоглу был заменен.

В прошлом сезоне «Галатасарай» занял 2-е место в чемпионате Турции.

«Галатасарай» сыграет на групповом этапе Лиге Европы.