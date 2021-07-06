Fotomaç: «Зенит» предложил 11 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан может стать игроком «Зенита».
По информации Fotomaç, петербургский клуб готов заплатить за футболиста 11 миллионов евро.
Турков такое предложение не устроило, они хотят заработать больше на продаже 25-летнего бразильца.
- В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Fotomaç
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