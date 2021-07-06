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  • Fotomaç: «Зенит» предложил 11 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

Fotomaç: «Зенит» предложил 11 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

6 июля 2021, 16:14
19

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан может стать игроком «Зенита».

По информации Fotomaç, петербургский клуб готов заплатить за футболиста 11 миллионов евро.

Турков такое предложение не устроило, они хотят заработать больше на продаже 25-летнего бразильца.

  • В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Источник: Fotomaç

Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Маркао
Комментарии (19)
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oyabun
1625578040
Так только ж на днях Семак жаловался, что никого не могут купить, потому что дескать "нет денег"!
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Taps
1625579584
"Зенит", верни сворованные деньги людям !
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Вомбат
1625580836
Как много народу смотрит это сериал! Кстати в новом сезоне он будет называться не "Бред про Зенит", а "Тупые и еще тупее".
Ответить
NewLife
1625582263
Совсем недавно Семак плакался, что из-за лимита не может покупать иностранцев. Никогда такого не было и вот опять - прямо по Черномырдину))
Ответить
Skull_Boy
1625582938
Зенит платит десятки миллионы за тех, которые своей игрой показывают, что не нужны клубам и за бесплатно, селекция ровно на плинтусе
Ответить
sерж
1625585654
что-то мало, надо за 100 лямов брать, чтоб питухи на своем очке улетели на марс
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paracetamol
1625588615
Турок не брать! Они тупые.
Ответить
portero
1625590365
Бразильский защитник, редко хорошо, они на атаку все лучше заточены...
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Garrincha58
1625591280
выдумки СМИ
Ответить
PAREVG.
1625599085
В цветах Зенита, все больше и больше черного...
Ответить
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