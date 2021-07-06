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    Fotomaç: «Зенит» предложил 11 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

    Центральный защитник «Галатасарая» Маркан может стать игроком «Зенита».

    По информации Fotomaç, петербургский клуб готов заплатить за футболиста 11 миллионов евро.

    Турков такое предложение не устроило, они хотят заработать больше на продаже 25-летнего бразильца.

    • В прошедшем сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomaç

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12497

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Зенит платит десятки миллионы за тех, которые своей игрой показывают, что не нужны клубам и за бесплатно, селекция ровно на плинтусе

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      Рейтинг: +8824

      NewLife 32 минуты назад

      Совсем недавно Семак плакался, что из-за лимита не может покупать иностранцев. Никогда такого не было и вот опять - прямо по Черномырдину))

      0
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      Рейтинг: +10

      wago42 43 минуты назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

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      Рейтинг: +8952

      Вомбат 56 минут назад

      Как много народу смотрит это сериал! Кстати в новом сезоне он будет называться не "Бред про Зенит", а "Тупые и еще тупее".

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      Рейтинг: +720

      Taps 1 час назад

      "Зенит", верни сворованные деньги людям !

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      Рейтинг: +5146

      Fusballer > Taps 45 минут назад

      Ну так и возвращают! Всяким футболистам и прочим агентам, чтобы хотя бы они не голодали. Что вам не нравится?

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      Рейтинг: +123

      Denis199244 1 час назад

      У газпрома их дохера,народ обворовывыть умеют

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      Рейтинг: +4761

      Давид59 > Denis199244 1 час назад

      Судя по аватарке, Вы уважаемый болельщик Зенита. Нехорошо так про владельцев клуба писать. Если Газпром Вас обворовывает, болейте за что-нибудь другое.

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      Рейтинг: +5146

      Fusballer > Давид59 46 минут назад

      Болеют за клуб, а не за газпром или лукойл. А владельцы всякие бывают.

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      Рейтинг: -376

      Аден 1 час назад

      через годик будет у вонючек как мамана,, обрастет жирком и будет лавку полировать при не кислой зарплатушке.

      0
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      Рейтинг: +28299

      oyabun 1 час назад

      Так только ж на днях Семак жаловался, что никого не могут купить, потому что дескать "нет денег"!

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