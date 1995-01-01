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    «Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, какие клубы обратились в ЭСК по итогам четвертого тура РПЛ.

    «Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара».

    По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал Хачатурянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии39
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      Рейтинг: +50580

      portero 7 минут назад

      Пусть попробуют объяснить как надо судить??? На результате не скажется, может карту Кузе красную отменят, там Семак утверждал что первой не было... или будет дисква судеек, ну подождем что армян звизданет...
      Словоблудие конечно, но будет прикол если Карася отстранят от судейства(думаю этого не будет, в Европе не поймут)

      0
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      Рейтинг: +9292

      житель СПб 1 час назад

      Опять столько гадостей в комментах... Мне бы хотелось видеть на Бомбардире более адекватных участников, более адекватные слова и мысли. Особенно - после этого матча, где произошло чрезвычайное событие - умышленное нанесение тяжкого повреждения игроку - кстати тому игроку, который должен скоро защищать честь российского клуба в евро кубках.
      А что касается Азмуна - так он уже пытался перепрыгивать расставленные руки Гильерме - чтобы себе позвоночник не сломать. Или у некоторых комментаторов здесь два сломанных ведущих футболиста Зенита вызвали бы только счастье? Очень печально! Давайте футболом заниматься. Был грубейший матч со стороны Локо, и если это была установка Николича - то его это не красит. Понять Семака можно. Нисколько не возражаю против удаления Кузяева, но и у Локо надо было удалять по правилам 1 или 2 игроков. Этого не было. Почему Семаку это должно нравиться? А вообще хочу сказать, что Карасев всегда плохо судит против Зенита. И я и до матча опасался чего-то подобного. В этом матче исключения не было.

      7
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      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Все правильно, паравозы грубили. Но на Азмуне НЕ БЫЛО пенки. Если было, тогда почему в аналогичных ситуациях в ворота Зенита не ставят пеналь?

      4
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      Рейтинг: +9292

      житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

      Ну раз Вам так хочется думать, и доводов объективных у Вас нет - зачем спорить по этому поводу? Просто останемся при своих мнениях.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > житель СПб 59 минут назад

      Ну понятно. Ваши доводы это эксперты с матч тв. Сама говорите о адекватности участников, но пересмотреть повтор ни кто не хочет.

      2
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      Рейтинг: +4070

      TOMSON > R_a_i_n 41 минуту назад

      Ну так пересмотри. Там касание было. По старым правилам за это ещё и красную давали, но типо двойное наказание и тд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб > R_a_i_n 34 минуты назад

      Ну почему? Я и сам посмотрел много повторов. Это мое личное мнение. Я причем допускаю, что касания не было - в смысле двумя руками не хватал! Хотя сам Гильерме сказал, что оно было - "небольшое". Просто четко видно, что тебя пытаются схватить за ногу, и если не прыгать как-то - то сломают ногу, или позвоночник. Азмун и прыгал! В противном случае (то есть без помехи от Гили) он бы спокойно добежал до мяча и забил - как это делал неоднократно. Это отличается от нырка так называемого, поскольку нырок носит искусственный, выдуманный характер. В принципе, Гиле еще повезло, что его не удалили - недавно именно за такое удалили Шелию (потом, правда, отменили удаление). Тогда бы это был уже 3й не удаленный игрок Локо. Прикольно...

      2
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      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > TOMSON 23 минуты назад

      Так Кашшаи же говорил, что касание это еще не означает пенальти.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9527

      NewLife > житель СПб 15 минут назад

      Таких ситуаций в футболе не счесть: когда незначительное касание есть, и нападающий, который теряет контроль над мячом, мог бы просто пробежать, но считает, небезосновательно, выгодней нырнуть, что и сделал Азмун, что часто делают Соболев и другие. Вобщем ВАР козлы, плохо знают футбол или ангажированы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5909

      Томик > R_a_i_n 13 минут назад

      Но это другое. Про Кашшаи.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Alekxei Z. 1 час назад

      Парадокс , но Карасёв здорово судит в Европе и слабо дома.
      Там он независим и свистит что видит , здесь всё время под чьим-либо влиянием находится и не выдерживает этого.
      Бздиловатый малый.

      6
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      Рейтинг: +6477

      Fusballer 1 час назад

      Зенит будет жаловаться на нырок Азмуна?

      5
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      ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > Fusballer 1 час назад

      Вот именно, что нырок. Это отчетливо видно. Но Питерские друзья тактично умалчивают этот факт))

      4
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      ...
      Рейтинг: +24901

      пьяныйхоровод > Fusballer 1 час назад

      Для тебя и тебе подобных "нырок" игрока ( если он из Зенита ) будет , даже если вратарь ему ногу оторвёт и сломает позвоночник .
      Объективность суждения хрюкалов - известный "бренд" на бомбардире .

      7
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      Рейтинг: +6477

      Fusballer > пьяныйхоровод 1 час назад

      То же самое для тебя и тебе подобных в отношении игроков Спартака. И не говори, что не так.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      У тебя Спартак всегда во всем виноват?? Ну объективно если убрать пристрастия и пересмотреть повтор, видно, что Азмун сам падает. Ну найди повтор, пересмотри.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > Fusballer 1 час назад

      Помнится в матче Зени со Спартаком не дали 100% пеналь, что даже ручной матч тв в шоке был. Кашшаи что тогда казал?? Да, контакт был, но не было интенсивности. Вот если бы кровь пошла)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб > Fusballer 1 час назад

      Нет, на то, что Малком бил себя ногой по лицу - а свалил все на бедного игрока Локо. Не стыдно вообще после случившегося что-то писать по этому матчу?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24901

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 1 час назад

      Б л яяяяяяяяяя ! При чём тут твой Спартак . Чё ты муйню порешь ?

      1
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      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 1 час назад

      Ну ты же сам пишешь что хрюкалы(болелы Спартака) не так как тебе удобно моменты рассматривают. Ты повтор пересмотрел??

      0
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      ...
      Рейтинг: +5909

      Томик > пьяныйхоровод 20 минут назад

      Ну они просто в одной лиге играют, а судят их исходя из разных трактовок правил. Вот и расстраиваются люди, не понимая как такой футбол смотреть. А ещё удивляются, почему представителям "Зенита" не нравится судейство, которое вдруг так поворачивается в их сторону, да даже не поворачивается, а так - вполоборота глянуло. Вот смотрю я футбол и если раньше понятно было за что дают пенальти, за что не дают, кому желтую, кому красную, где штрафной, где игровой момент. То сейчас до такой степени всё перемешали, что даже "Зенит" ноет и требует КАЗНИТЬ. Всех подряд. Лишь бы даже не думали. Вот такая муйня.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5909

      Томик > R_a_i_n 15 минут назад

      Да я бы не сказал, что "нырок" - "искал контакт" скорее всего. Но за такой контакт ставят практически всегда пенальти. Другое дело, что Карасёв не ставит - он наказывает игроков нападения обычно, за поиск контакта. А тут изменил себе. Но это совпадение. Просто неудачный день.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1753

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Зенит будет жаловаться, что Кузяева раньше не удалили ?? Или, что Карась сам не увидел 100 % пенку на Рифате....???

      8
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      ...
      Рейтинг: +31

      francesq > LOKOfanatik19 1 час назад

      перед пенкой, удар сзади по ногам был на венделе

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24901

      пьяныйхоровод > LOKOfanatik19 1 час назад

      На то что Карась "не заметил" как рубанули Вендела и подождал пока Федя нырнёт .
      И давать "от ворот" вместо углового - крайне непрофессионально .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n 1 час назад

      Справедливости ради можно сказать, что Карась ошибался в обе стороны. Но в пользу Зенита по более конечно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8769

      alp > R_a_i_n 1 час назад

      ну естественно! ведь это же у локо удалили Кузяева и назначили пендаль после нарушения на Венделе

      5
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      ...
      Рейтинг: +31

      francesq > R_a_i_n 1 час назад

      и костолома магкеева не удалили дважды

      6
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      ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > alp 1 час назад

      Кузяева должны были раньше еще удалять так-то. На Азмуне вообще пеналя не было, там симуляция.

      1
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      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > francesq 1 час назад

      тут согласен, костолом тот еще.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8769

      alp > R_a_i_n 1 час назад

      кузяева удалили. маринат сам сказал, что касание было = пендаль 100%. Хотя, конечно, можно отрицать любые факты потому что ты художник, ты так видишь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      R_a_i_n > alp 1 час назад

      Так про касание не спорит ни кто. Кашшаи лично говорил что если нет интенсивности в нарушении(не пошла кровь, не оторвали ногу) это не пенальти. Тогда почему одинаковые моменты судят по разному??

      0
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      Рейтинг: +9527

      NewLife 1 час назад

      Карась подарил синиту ничью, а голубые недовольны, привыкли к большему. Было видно, не хотел он пенку давать, но решил все таки не мараться о помойных.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб > NewLife 58 минут назад

      Вы же серьезный комментатор, зачем такое писать? Сами же правду знаете.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5380

      BarStep > житель СПб 29 минут назад

      Да кой он комментатор, к тому же серьезный?!
      Этот перезрелый юноша - чистейшей вода провокатор..
      Посмотрите за ним повнимательней, он здесь с утра дОночи и "комментирует", т.е. набрасывает гомницо на горяченькие темки, касаемо только Зенита, Газпрома, ну и соответственно всё что может быть косвенно с ними пересекаться..
      У него, и ещё у тройки таких же мягкостелящих, здесь рабочее место, проплаченное госдепом..
      Поэтому, не обращайте на это внимания (совет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9527

      NewLife > BarStep 9 минут назад

      Хочешь заработать ? Могу похлопотать в госдепе, там хорошо платят) Инвалидов по уму не обижают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      Землякруглая 1 час назад

      Позорные педикулёзники. Привыкли к вечному судейству в их пользу.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб > Землякруглая 58 минут назад

      Конечно... Видите сколько "объективных" людей Вас сразу поддержали? Поздравляю с набранными очками!

      3
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      ...
      Рейтинг: +234

      хряк СМ > Землякруглая 24 минуты назад

      ************ тебя любят.

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