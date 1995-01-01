«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, какие клубы обратились в ЭСК по итогам четвертого тура РПЛ.

«Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара».

По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал Хачатурянц.