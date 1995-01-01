«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом»

Пусть попробуют объяснить как надо судить??? На результате не скажется, может карту Кузе красную отменят, там Семак утверждал что первой не было... или будет дисква судеек, ну подождем что армян звизданет...
Словоблудие конечно, но будет прикол если Карася отстранят от судейства(думаю этого не будет, в Европе не поймут)
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, какие клубы обратились в ЭСК по итогам четвертого тура РПЛ.
«Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара».
По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал Хачатурянц.
- «Зенит» в 4-м туре РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
- «Краснодар» победил тульский «Арсенал» (3:2).