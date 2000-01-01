Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, подтвердил, что он предлагал услуги хорвата «Наполи».

«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая «Наполи».

Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», – сказал агент.