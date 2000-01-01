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    Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»

    Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, подтвердил, что он предлагал услуги хорвата «Наполи».

    «Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая «Наполи».

    Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», – сказал агент.

    • В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2520

      ySS 13 минут назад

      Гинер ситуацию разрулит, если, конечно, имеет прежний вес и влияние на ПФК.

      0
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      Рейтинг: +2655

      Masteralex 18 минут назад

      вечно эти агенты портят жизнь и игрокам и клубам в попытке наварить побольше бабла, теперь Влашич морально сдулся после того как замаячила Италия

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2547

      Иван Петров 1986 31 минуту назад

      Значит он там никому н...й не нужен.

      1
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      Рейтинг: +719

      Alex Y 37 минут назад

      А что других лиг нет мог бы предлагать и в бундес лиге

      0
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      Рейтинг: +5410

      mamba9090909 45 минут назад

      Когда за Влашича предлагали 20, ЦСКА пожадничал. Сейчас Влашич деградирует. В этом сезоне его никто не возьмёт уже и за 20. А в следующем он не будет стоить и 5.

      0
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      Рейтинг: +20117

      vladimir-7 > mamba9090909 31 минуту назад

      Ничего страшного, будет продолжать играть в ЦСКА
      до конца контракта, а потом на коленях будет просить
      оставить его в команде.

      1
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      Рейтинг: +21205

      bset 58 минут назад

      Как быстро перешли из "точно уйдет" в "пока трудно об этом говорить")) За Влашича заплачены приличные деньги, дали шанс себя проявить после глубокого запаса Эвертона. Логично, что ЦСКА взял на себя такой риск исключительно ради того, чтобы заработать. Если клуб предложил достойный выкуп, никто Николу держать не будет. А раз уже итальянцы мельчат, значит не так уж им он и нужен.

      1
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      Рейтинг: +6665

      Рубинище 1 час назад

      Ни кому там Влашич видимо не нужен, дорого очень для них? или не впечатляет его игра за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +20117

      vladimir-7 1 час назад

      В ЦСКА на Влашича играла вся команда и у его отца, да и у самого
      Влашича закружилась голова от видимого успеха, особенно у его папаши, а когда команда перестала на него играть и всё Влашич встал. Теперь ему надо играть так, чтобы на него обратили внимание агенты других клубов. Отец и сын Влашичи забыли, что ЦСКА поднял игрока, спящим на лавке в АПЛ, заплатив 17,5 млн.
      евро, за возможность играть в России.

      1
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      Рейтинг: +16451

      derrik2000 > vladimir-7 1 час назад

      "В ЦСКА на Влашича играла вся команда"

      Ну, это ты сгоряча.
      В скольких матчах ЦСКА Влашич был, образно говоря, "спасителем"?
      В очень и очень многих.
      По-моему, это Влашич играл НА команду, а команда, ну, та, которая ещё недавно БЫЛА, видела, что Влашич её лидер. Неформальный лидер.

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      Рейтинг: +20117

      vladimir-7 > derrik2000 36 минут назад

      У нас разные взгляда на эту ситуация и я остаюсь
      при своем мнении. Однако отметил бы, что Влашич
      ничего не показал на ДВУХ сборах в сборной Хорватии и был включен в ее состав по рекомендациям Олича.

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      Рейтинг: +6482

      Fusballer 1 час назад

      В ПСЖ надо предложить.

      1
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      Рейтинг: +1195

      Хейтер Аларм 1 час назад

      его максимум - дженоа или верона, какие топ клубы....

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