Агент Влашича: «Я предлагал Николу всем ведущим итальянским клубам»

Гинер ситуацию разрулит, если, конечно, имеет прежний вес и влияние на ПФК.
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, подтвердил, что он предлагал услуги хорвата «Наполи».
«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая «Наполи».
Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», – сказал агент.
- В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.