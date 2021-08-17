Eurostavka: агент Влашича предложил «Наполи» купить игрока

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может оказаться в «Наполи», утверждает Eurostavka.
По информации источника, приобрести 23-летнего футболиста неаполитанскому клубу предложил его агент.
У «Наполи» пока нет денег на трансфер хорвата, однако средства появятся, если удастся продать Лоренцо Инсинье.
- В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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