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    Eurostavka: агент Влашича предложил «Наполи» купить игрока

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может оказаться в «Наполи», утверждает Eurostavka.

    По информации источника, приобрести 23-летнего футболиста неаполитанскому клубу предложил его агент.

    У «Наполи» пока нет денег на трансфер хорвата, однако средства появятся, если удастся продать Лоренцо Инсинье.

    • В новом сезоне Влашич провел за ЦСКА 3 матча и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50580

      portero 14 минут назад

      А где же очередь на Влашича? И аукцион кто больше даст.... агенты дезу только накручивают....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20098

      vladimir-7 17 минут назад

      Агент Влашича показывает, что он усиленно работает с трансфером
      игрока и что он не зря получает за это деньги, ведь он подвергся
      критике, что он не работает по трудоустройству Влашича в Европу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб 21 минуту назад

      Так вот откуда слухи про Инсинье! Надо его куда-то втюхать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5910

      Томик 30 минут назад

      Если только сами разницу до требуемой цска суммы доплатят...

      0
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