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    «Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили

    Хавбек Константин Марадишвили может до закрытия трансферного окна сменить ЦСКА на «Локомотив».

    По информации «СЭ», отец футболиста, представляющий его интересы, недоволен условиями контракта сына с нынешним клубом.

    Марадишвили-старший хочет, чтобы ЦСКА либо повысил Константину зарплату, либо отпустил его в другую команду.

    Сейчас полузащитник зарабатывает около 300 тысяч евро в год. Отступные в его соглашении – 10 миллионов евро.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 2 матчах.
    • Ранее из ЦСКА в «Локо» перешел Наир Тикнизян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20119

      vladimir-7 1 час назад

      Встретились два папаши Тикнизян и Марадашвили, папаня Наира рассказал о переходе своего сына и папаня Марадашвили решил,
      сын мало зарабатывает и ему необходимо повысить ЗП или его надо продать в Локо, там больше платят. А чего не в Зенит?

      4
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      Рейтинг: +21205

      bset 1 час назад

      Пора уже вводить потолок зарплат. Когда все молодые футболисты будут получать по 300 тысяч евро, зарплату некуда будет повышать. Останется только в Европу ехать.

      3
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      Рейтинг: +1677

      Niko > bset 15 минут назад

      А лучше отменить лимит и просто будут искать где будут им нормально платить, потому что скауты быстро притащите условного африканца , который после своей полувоюющей страны за 100т$ будет пахать хлеще чем любой тикнизян или марадишвили. Карпин прав. И я вообще не вижу проблем если будут играть одни условные **** в чемпионате России. Либо второй вариант это 100% лимит, когда нельзя приглашать вообще никого без русского паспорта, но это мне кажется порадует только любителей ссср

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