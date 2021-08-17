«Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили

Хавбек Константин Марадишвили может до закрытия трансферного окна сменить ЦСКА на «Локомотив».
По информации «СЭ», отец футболиста, представляющий его интересы, недоволен условиями контракта сына с нынешним клубом.
Марадишвили-старший хочет, чтобы ЦСКА либо повысил Константину зарплату, либо отпустил его в другую команду.
Сейчас полузащитник зарабатывает около 300 тысяч евро в год. Отступные в его соглашении – 10 миллионов евро.
- Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
- В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 2 матчах.
- Ранее из ЦСКА в «Локо» перешел Наир Тикнизян.
Источник: «Спорт-Экспресс»