«Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили

Встретились два папаши Тикнизян и Марадашвили, папаня Наира рассказал о переходе своего сына и папаня Марадашвили решил,
сын мало зарабатывает и ему необходимо повысить ЗП или его надо продать в Локо, там больше платят. А чего не в Зенит?
Хавбек Константин Марадишвили может до закрытия трансферного окна сменить ЦСКА на «Локомотив».
По информации «СЭ», отец футболиста, представляющий его интересы, недоволен условиями контракта сына с нынешним клубом.
Марадишвили-старший хочет, чтобы ЦСКА либо повысил Константину зарплату, либо отпустил его в другую команду.
Сейчас полузащитник зарабатывает около 300 тысяч евро в год. Отступные в его соглашении – 10 миллионов евро.
- Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
- В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 2 матчах.
- Ранее из ЦСКА в «Локо» перешел Наир Тикнизян.