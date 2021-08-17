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«Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили

17 августа 2021, 18:25
8

Хавбек Константин Марадишвили может до закрытия трансферного окна сменить ЦСКА на «Локомотив».

По информации «СЭ», отец футболиста, представляющий его интересы, недоволен условиями контракта сына с нынешним клубом.

Марадишвили-старший хочет, чтобы ЦСКА либо повысил Константину зарплату, либо отпустил его в другую команду.

Сейчас полузащитник зарабатывает около 300 тысяч евро в год. Отступные в его соглашении – 10 миллионов евро.

  • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
  • В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 2 матчах.
  • Ранее из ЦСКА в «Локо» перешел Наир Тикнизян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Марадишвили Константин
Комментарии (8)
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vladimir-7
1629216203
Встретились два папаши Тикнизян и Марадашвили, папаня Наира рассказал о переходе своего сына и папаня Марадашвили решил, сын мало зарабатывает и ему необходимо повысить ЗП или его надо продать в Локо, там больше платят. А чего не в Зенит?
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ySS
1629224641
Правильно, надо до отмены лимита выбить зарплату по-больше. Потом будет сложнее, если вообще возможно.
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portero
1629224716
что-то ЦСКА на распродажу неликвид распродаёт, готовятся к закупкам или режим экономии такой....
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САДЫЧОК
1629227181
Это очень слабый полузащитник !
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zigbert
1629228226
Неужели Локомотив сможет принять всех желающих?
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Dgad
1629264832
По мне так Марадишвили не плохо играет, в опорной зоне хорошо репехватывает и отбирает мячи, этакая собака в центре поля.
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paracetamol
1629273542
С европомойки переключились на отечественную.
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