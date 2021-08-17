«Локомотив» интересуется полузащитником ЦСКА Марадишвили

Хавбек Константин Марадишвили может до закрытия трансферного окна сменить ЦСКА на «Локомотив».

По информации «СЭ», отец футболиста, представляющий его интересы, недоволен условиями контракта сына с нынешним клубом.

Марадишвили-старший хочет, чтобы ЦСКА либо повысил Константину зарплату, либо отпустил его в другую команду.

Сейчас полузащитник зарабатывает около 300 тысяч евро в год. Отступные в его соглашении – 10 миллионов евро.