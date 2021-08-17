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    Sport24: Карпин встречался с Дзагоевым, чтобы обсудить его будущее в сборной

    В Москве состоялась встреча главного тренера сборной России Валерия Карпина и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

    По информации Sport24, они обсуждали перспективы 31-летнего футболиста в национальной команде.

    • Дзагоева не вызвали в сборную на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Хавбек не играет за национальную команду с лета 2018 года.
    • В его активе 9 голов и 9 ассистов в 59 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3690

      Semenycch 1 час назад

      С кем он встречался? У Карпина от собственного величия и правда крыша поехала. Не бывать нашей сборной на ЧМ-2022!

      0
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      Рейтинг: +10

      dabo26 1 час назад

      Случайно наткнулся на сайт с дог.матчами, не поверил что такое может быть, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +20098

      vladimir-7 1 час назад

      А какова была цель встречи, что обсудили и до чего договорились?

      1
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      Рейтинг: +16445

      derrik2000 1 час назад

      А чё?
      Скажет "Всегда готов!" )

      0
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      Рейтинг: +7965

      САДЫЧОК 1 час назад

      Нет у него будущего ! Потому , что он ленивый !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13488

      KLIM777 2 часа назад

      Пора с Онопко встретиться)

      2
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      Рейтинг: +20098

      vladimir-7 > KLIM777 1 час назад

      Он с В. Онопко каждый день видится, а вот с Н. Симоняном,
      это да, просто необходимо игрокам послушать рассказы, как мы когда-то, всех, всем и всяк подряд ...

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      Рейтинг: +13488

      KLIM777 > vladimir-7 1 час назад

      ахаахаха зачет)))

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