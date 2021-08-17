Sport24: Карпин встречался с Дзагоевым, чтобы обсудить его будущее в сборной

С кем он встречался? У Карпина от собственного величия и правда крыша поехала. Не бывать нашей сборной на ЧМ-2022!
В Москве состоялась встреча главного тренера сборной России Валерия Карпина и полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
По информации Sport24, они обсуждали перспективы 31-летнего футболиста в национальной команде.
- Дзагоева не вызвали в сборную на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Хавбек не играет за национальную команду с лета 2018 года.
- В его активе 9 голов и 9 ассистов в 59 матчах.