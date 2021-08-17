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  • Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов

Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов

17 августа 2021, 09:54
37

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался от перехода в «Зенит», сообщает Italy24News со ссылкой на телеканал Sportitalia.

«Наполи» согласился продать 30-летнего итальянца за 30 миллионов евро, но игрок отклонил предложение клуба из Санкт-Петербурга. Он мог зарабатывать в России около 8 миллионов евро за сезон.

  • Инсинье – воспитанник «Наполи».
  • В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
  • Рыночная стоимость итальянца – 48 миллионов евро.

Источник: Sportitalia

Круглосуточный спутниковый телекананал о спорте, принадлежащий итальянской компании Sport Communication. 

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (37)
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Spirit_78
1629186078
Опять "утки" пошли. Зениту в атаку больше не надо никого - а вот в центре защиты полный швах. Если кого-то и будут брать - то в защиту, и с кем-то из пары Ловрен-Ракицкий придётся попрощаться.
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Fusballer
1629186096
8 лямов евро - неплохая зарплата. Подозреваю, что местные рпловские звезды сразу бучу бы подняли - они-то за жалкие 2-3 ляма впахивают.
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paracetamol
1629187275
Своих надо воспитывать, а не по арендам гонять! Что он, халк что-ли?
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ilichkadr
1629187469
" Он мог зарабатывать в России около 8 миллионов евро за сезон." Sportitalia явно что-то курит или белены объелась.
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BarStep
1629194283
Ну и как бы в тему дня: La Voz de Galicia: «Сельта» хочет арендовать нападающего «Спартака» Понсе до конца сезона с правом выкупа за 5 млн евро и затем продать его в Зенит за 20 млн. Зарплата у Понсе в Зените будет 5 млн евро за сезон.. Клубы уже договорились... И тут же свинорылые и примкнувшие к ним либерасты: Ааа, народное бабло тратят, фсястана против!
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Вомбат
1629196104
Очередная серия сериала "Бред про Зенит". Вчера Кунья, сегодня Инсинье, завтра кто? Белотти? А может Роналду? По Азмуну предложений нет, поэтому даже предварительных переговоров с иностранцами Зенит не ведет. Итальянцам простительно, они не знают, что все легионерские позиции в Зените заполнены, и даже не знают про лимит на легионеров в России. Но зачем российские любители футбола позорятся бредовыми комментариями под бредовыми новостями? Чем глупее, тем смешнее? Это не работает, если глупость злобная.
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nik55
1629198619
правильно что отказал----перейти к бомжам это крах карьеры
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Snek
1629200461
Млять, в нашей лиге приколов уже игроки предпенсионного возраста за большие бабки не хотят играть... Докатились...
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житель СПб
1629209048
Инсенье: я отказываюсь играть в Зените за 8 млн! Ему: а тебе кто-то предлагал? Ответ: Нет, но если предложат - я отказываюсь!
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maratagliulin
1629222332
Тридцать пять лет назад играли без "иносранцев" и почти во всех отборах выходили на Европу и мир с первого места, а сейчас приезжают игрули и ходят пешком
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