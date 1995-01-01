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    Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался от перехода в «Зенит», сообщает Italy24News со ссылкой на телеканал Sportitalia.

    «Наполи» согласился продать 30-летнего итальянца за 30 миллионов евро, но игрок отклонил предложение клуба из Санкт-Петербурга. Он мог зарабатывать в России около 8 миллионов евро за сезон.

    • Инсинье – воспитанник «Наполи».
    • В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
    • Рыночная стоимость итальянца – 48 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportitalia

    Круглосуточный спутниковый телекананал о спорте, принадлежащий итальянской компании Sport Communication. 

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии17
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      Рейтинг: +6465

      Fusballer 8 минут назад

      8 лямов евро - неплохая зарплата. Подозреваю, что местные рпловские звезды сразу бучу бы подняли - они-то за жалкие 2-3 ляма впахивают.

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      Рейтинг: +8395

      Cleaner > Fusballer 2 минуты назад

      А Спартаковские ЗВЕЗДЫ сразу бы по 10 миллионов запросили! Они же крутые, с самой Бенфикой играли!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +2079

      Spirit_78 8 минут назад

      Опять "утки" пошли. Зениту в атаку больше не надо никого - а вот в центре защиты полный швах. Если кого-то и будут брать - то в защиту, и с кем-то из пары Ловрен-Ракицкий придётся попрощаться.

      0
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      Рейтинг: +8395

      Cleaner > Spirit_78 4 минуты назад

      ЛЧ скоро покажет, что у Зенита ВО ВСЕМ полный швах...

      0
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      Рейтинг: +974

      Alex Flash 10 минут назад

      Чего нельзя Барсе,то можно Зене. Какой на Фплей

      0
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      Рейтинг: +2079

      Spirit_78 > Alex Flash 7 минут назад

      Каждому газетному вбросу верить - удел слабоумных.

      0
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      Рейтинг: +2828

      Dgad 21 минуту назад

      Чей не дурак, загубить карьеру под конец это нужно быть упоротым либо очень любить деньги

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      Рейтинг: +337

      Завулон new new > Dgad 13 минут назад

      Вы не любите деньги?

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      Рейтинг: +1288

      R_a_i_n 37 минут назад

      Я надеюсь это утка. Расстрелять руководство надо бы. За 30 -го 30 лимонов.

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      Рейтинг: +8395

      Cleaner > R_a_i_n 34 минуты назад

      Зениту БЮДЖЕТНЫХ деньги не жалко. Не свои же тратят. Своего у Зенита нет НИЧЕГО. Даже стадион у них во временном пользовании...(

      0
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      Рейтинг: +8757

      alp > Cleaner 26 минут назад

      вы оба очень громко завидуете. грех это....

      2
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      Рейтинг: +8395

      Cleaner > alp 6 минут назад

      Вы правду с завистью не путайте. Привык Зенит на шее у государства сидеть, стыд и совесть потерял. Скупил Зенит ВСЕ, даже судей. Стыдно за Зенит...

      0
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      Рейтинг: +8395

      Cleaner 44 минуты назад

      Позорный газовый пузырь ЗЕНИТУШКА...(

      2
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      Рейтинг: +4955

      Давид59 48 минут назад

      И слава богу! Предпенсионного хотели втюхать

      1
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      Рейтинг: +370

      Rainmaker > Давид59 39 минут назад

      Ну уж получше Дзюбы будет...

      0
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      Рейтинг: +8757

      alp > Давид59 26 минут назад

      этот предпенисионер в одиночку спартак уделает

      1
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      Рейтинг: +6465

      Fusballer > alp 10 минут назад

      И Зенит, если в еврокубках встретятся.

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