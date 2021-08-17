Инсинье отказался от 8 миллионов за сезон в «Зените». «Наполи» был готов продать игрока за 30 миллионов

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался от перехода в «Зенит», сообщает Italy24News со ссылкой на телеканал Sportitalia.
«Наполи» согласился продать 30-летнего итальянца за 30 миллионов евро, но игрок отклонил предложение клуба из Санкт-Петербурга. Он мог зарабатывать в России около 8 миллионов евро за сезон.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- В прошедшем сезоне он забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах.
- Рыночная стоимость итальянца – 48 миллионов евро.
Источник: Sportitalia
Круглосуточный спутниковый телекананал о спорте, принадлежащий итальянской компании Sport Communication.