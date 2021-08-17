Журналист Лонгари: ЦСКА отпустит Влашича в аренду за 10 миллионов

Стали известны условия, на которых полузащитник ЦСКА Никола Влашич может покинуть клуб.

По информации журналиста SportItalia Джанлуиджи Лонгари, ЦСКА готов отдать 23-летнего хавбека в аренду на один сезон за 10 миллионов евро с опцией выкупа.

Общая сумма трансфера должна составить около 25 миллионов евро.