Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Журналист Лонгари: ЦСКА отпустит Влашича в аренду за 10 миллионов

    Стали известны условия, на которых полузащитник ЦСКА Никола Влашич может покинуть клуб.

    По информации журналиста SportItalia Джанлуиджи Лонгари, ЦСКА готов отдать 23-летнего хавбека в аренду на один сезон за 10 миллионов евро с опцией выкупа.

    Общая сумма трансфера должна составить около 25 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость хорвата – 30 миллионов евро.
    • В новом сезоне игрок провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • С Влашичем продолжает контактировать «Милан».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:57
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4036

      rash1959 1 час назад

      ВеТеБешники ЖМОТина обожрались. Останутся как в сказке у разбитого корыта. Не продали Чалова в своё время, он х.. положил на всё, а теперь никому не укакался.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20085

      vladimir-7 > rash1959 40 минут назад

      Ты себе мозги заманал Чаловым, забудь о нем, разберутся
      без нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      Sanches65 2 часа назад

      Милан отказался то 5+30, ЦСКА предложил 10+25. Вопрос: каким клубом управляют дебилы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16124

      JTherry > Sanches65 1 час назад

      откуда 10+25, если общая сумма трансфера, предложенная Миланом, 25 лимонов (то есть - 10+15)? при этом опция выкупа не подразумевает его обязательность...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8395

      Cleaner > JTherry 35 минут назад

      "..при этом опция выкупа не подразумевает его обязательность..." Объясните, что Вы написали. Если опция прописана в договоре, она должна быть исполнена. При соблюдении первой части договора. И по любому 10 миллионов ЦСКА за сезон получит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16124

      JTherry > Cleaner 18 минут назад

      опция выкупа - это право выкупа (обязательное или нет - указывается в договоре) для Милана... понятно, что ни один клуб в здравом уме за аренду 10 лимонов не заплатит, поэтому Милану придется выкупать, наверное...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8395

      Cleaner > JTherry 15 минут назад

      Вспомните Фиорентину. Они в здравом уме Кокорина купили? Итальянский чемпионат дело финансово мутное. Что там они у себя отмывают только комиссар Каттани знает...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16124

      JTherry > Cleaner 10 минут назад

      фиалки тоже оплату трансфера Коко разбили на два года, видимо, ФФП выполняли... насчет "здравости ума" по его выкупу - не уверен...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      Sanches65 2 часа назад

      Ага, и все футболисты Милана должны отдать по одной почке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20085

      vladimir-7 2 часа назад

      Скорее всего, если эта информация достоверна, не ЦСКА, а ВЭБ
      готов продать Влашича с предварительной арендой на год за 10 млн.
      евро. При такой оплате аренды, можно было бы отдать в аренду и без опции обязательного выкупа игрока, через год можно отдать в аренду другому клубу на таких же условиях, а потом и продать третьему клубу за 15 млн. евро и получится продажа в 35 млн. евро.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13925

      Garrincha58 > vladimir-7 1 час назад

      ты случаем не коммерс?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20085

      vladimir-7 > Garrincha58 35 минут назад

      А что? Красивая многоходовочка, могут меня и пригласить в ВЭБ или другой банк, а лучше в ЦСКА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13257

      Dominator777 > vladimir-7 8 минут назад

      Нет, лучше в банк, и меня с собой возьмешь!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8395

      Cleaner > vladimir-7 7 минут назад

      Вы смешите мои коленки.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88581
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru