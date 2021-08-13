Calciomercato: «Милан» продолжает контактировать с Влашичем

«Милан» не утратил интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб возобновил контакты с агентом 23-летнего футболиста.

Что касается переговоров об условиях трансфера хорвата, то они проходят сложно из-за финансовых требований ЦСКА.