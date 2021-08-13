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Calciomercato: «Милан» продолжает контактировать с Влашичем

13 августа 2021, 15:00
12

«Милан» не утратил интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб возобновил контакты с агентом 23-летнего футболиста.

Что касается переговоров об условиях трансфера хорвата, то они проходят сложно из-за финансовых требований ЦСКА.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В новом сезоне хавбек провел за ЦСКА 2 матча, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (12)
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vladimir-7
1628857062
Если нет денег, то зачем идти на рынок. Милан, скоро трансферное окно закроется, а вы всё беседуете с агентом Влашича.
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Arrow10
1628861837
Да отпустите вы его уже , он уже тупо выходит как аморфный таракан , не хочет он играть в ЦСКА.
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Garrincha58
1628862703
ЦСКА держит его до матча с Зенитом потом точно отпустит так что осталось Милану ждать немного пару недель и он их
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vladimir-7
1628867178
У Милана не получилось обе....ть (обманут) ЦСКА по покупке игрока и они переключились на самого Влашича, мол ты сам или папаша, заплати 20-ку, а мы тебе потом вернем.
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saf05
1628874209
Что Милану некому скамейку полировать. У Влашича опыт есть.
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BRAZILES
1628878650
все по- русски главное бабки ----да отдали бы парня за свои20-25 дак нет какуюто выдумали рыночную стоимость кто ее придумывает интересно нать?
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