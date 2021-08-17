«СЭ»: «Спартак» не будет подписывать Бауэра

Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр не перейдет в «Спартак».

По информации «СЭ», в московском клубе отказались от идеи подписать 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что немец присоединится к «Спартаку» после получения казахстанского гражданства.