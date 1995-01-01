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    «СЭ»: «Спартак» не будет подписывать Бауэра

    Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр не перейдет в «Спартак».

    По информации «СЭ», в московском клубе отказались от идеи подписать 26-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что немец присоединится к «Спартаку» после получения казахстанского гражданства.

    • Бауэр – свободный агент.
    • Правый защитник провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду этим летом.
    • В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10148

      Литейный4 10 минут назад

      Спас немец себе карьеру от неминуемого свинства. Гыгыгы

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