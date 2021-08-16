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    Федотов: «Сочи» хотел победой над «Химками» забыть о поражении от «Партизана»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу своей команды над «Химками» в четвертом туре РПЛ.

    «В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация. Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении.

    Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол.

    С «Химками» мы уже встречались не раз. Это команда – крепкий орешек. Футболисты «Химок» играют всегда очень плотно и жeстко. Есть группа приличных мастеров во главе с Денисом Глушаковым.

    Нам надо было быть бдительными. «Химки» хорошо конратакуют. Мы готовились к тем «Химкам», которые видели в прошлых матчах», – сказал Федотов.

    • «Сочи» разгромил соперника со счетом 3:0.
    • Благодаря победе команда поднялась на 3-е место в таблице РПЛ.
    • В прошлый четверг сочинцы вылетели из Лиги конференций, уступив в серии пенальти «Партизану».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2021 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +130

      Soccerdealer63 1 час назад

      Папика ************ на работе, чтобы забыться он выпорол сына....

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