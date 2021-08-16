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  • Федотов: «Сочи» хотел победой над «Химками» забыть о поражении от «Партизана»

Федотов: «Сочи» хотел победой над «Химками» забыть о поражении от «Партизана»

16 августа 2021, 22:38
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу своей команды над «Химками» в четвертом туре РПЛ.

«В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация. Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении.

Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол.

С «Химками» мы уже встречались не раз. Это команда – крепкий орешек. Футболисты «Химок» играют всегда очень плотно и жeстко. Есть группа приличных мастеров во главе с Денисом Глушаковым.

Нам надо было быть бдительными. «Химки» хорошо конратакуют. Мы готовились к тем «Химкам», которые видели в прошлых матчах», – сказал Федотов.

  • «Сочи» разгромил соперника со счетом 3:0.
  • Благодаря победе команда поднялась на 3-е место в таблице РПЛ.
  • В прошлый четверг сочинцы вылетели из Лиги конференций, уступив в серии пенальти «Партизану».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Химки Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Soccerdealer63
1629143362
Папика ************ на работе, чтобы забыться он выпорол сына....
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Ганнибал Лектор
1629168908
Лучше б молчал, му*ило позорное. Кому нужна твоя дешевая победа на с*аными Химками, когда ты евросезон уже обо&рал?
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paracetamol
1629174555
Забыть! Если бы, старый хрыч, Основу бы на пацанов не поменял, может и выиграли бы.
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vladimir-7
1629179996
Федотов сравнил Лигу конференций и РПЛ, а Партизан обул вас и пошел дальше.
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