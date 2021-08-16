Федотов: «Сочи» хотел победой над «Химками» забыть о поражении от «Партизана»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу своей команды над «Химками» в четвертом туре РПЛ.

«В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация. Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении.

Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол.

С «Химками» мы уже встречались не раз. Это команда – крепкий орешек. Футболисты «Химок» играют всегда очень плотно и жeстко. Есть группа приличных мастеров во главе с Денисом Глушаковым.

Нам надо было быть бдительными. «Химки» хорошо конратакуют. Мы готовились к тем «Химкам», которые видели в прошлых матчах», – сказал Федотов.