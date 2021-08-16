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РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у Попова два гола и ассист

16 августа 2021, 20:54
39

В матче четвертого тура РПЛ «Сочи» дома крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

Победу хозяевам поля принесли голы Максима Барсова и Ивелина Попова. При этом болгарин сам забил дважды и ассистировал партнеру.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Химки» идут на 12-й строчке.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Сочи – Химки – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Барац, Прохин (Маммана, 79), Маргасов, Цаллагов, Юсупов (Павлов, 86), Попов (Воробьев, 79), Ангбан (Жоаозиньо, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь (Камышев, 85), Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90+1).

Предупреждения: нет – Сабович, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Химки
Комментарии (39)
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tushkanlz
1629136575
Уверенно сочинцы реализовали свои моменты, с победой, «Сочи»!
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sobaka120982
1629136693
Редакторы вы что курите? У Попова 2 гола и ассист
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portero
1629136813
Сочи с победой! у Попова два гола, намернная ошибка.
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sobaka120982
1629136928
Хорошая игра, после 120 минут через три дня Сочи были не хуже химок.тренерский штаб молодцы
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paracetamol
1629137118
Легко, на классе, по-зенитовски!
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Горкин Блеванов
1629138073
Ну это понятно, на классе, ... но как же стыдно за Спартак
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Рубинище
1629138317
Сочи по составу, претенденты на евро кубки 3-5 место. Думаю 1-Зенит 2-5 Краснодар 3-5 Рубин, Сочи, Динамо , ЦСКА, Локо и Спартак..весна будет агонь
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Из Твери Леха
1629140617
Турнирная таблица выглядит идеально!
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zigbert
1629143334
Попов провел матч блестяще. Просто удивительно откуда у него такая скорость? Сочи с победой.
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paracetamol
1629174673
Попов тряхнул стариной. У Федота все играют по-максимуму!
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