РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у Попова два гола и ассист

В матче четвертого тура РПЛ «Сочи» дома крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

Победу хозяевам поля принесли голы Максима Барсова и Ивелина Попова. При этом болгарин сам забил дважды и ассистировал партнеру.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Химки» идут на 12-й строчке.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Сочи – Химки – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Барац, Прохин (Маммана, 79), Маргасов, Цаллагов, Юсупов (Павлов, 86), Попов (Воробьев, 79), Ангбан (Жоаозиньо, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь (Камышев, 85), Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90+1).

Предупреждения: нет – Сабович, 79.

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