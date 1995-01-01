РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у Попова два гола и ассист

Сочи по составу, претенденты на евро кубки 3-5 место. Думаю 1-Зенит 2-5 Краснодар 3-5 Рубин, Сочи, Динамо , ЦСКА, Локо и Спартак..весна будет агонь
В матче четвертого тура РПЛ «Сочи» дома крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.
Победу хозяевам поля принесли голы Максима Барсова и Ивелина Попова. При этом болгарин сам забил дважды и ассистировал партнеру.
Набрав три очка, «Сочи» поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Химки» идут на 12-й строчке.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Барац, Прохин (Маммана, 79), Маргасов, Цаллагов, Юсупов (Павлов, 86), Попов (Воробьев, 79), Ангбан (Жоаозиньо, 76), Барсов (Бурмистров, 46).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь (Камышев, 85), Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90+1).
Предупреждения: нет – Сабович, 79.