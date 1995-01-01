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    РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у Попова два гола и ассист

    В матче четвертого тура РПЛ «Сочи» дома крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

    Победу хозяевам поля принесли голы Максима Барсова и Ивелина Попова. При этом болгарин сам забил дважды и ассистировал партнеру.

    Набрав три очка, «Сочи» поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Химки» идут на 12-й строчке.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Сочи – Химки – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Барац, Прохин (Маммана, 79), Маргасов, Цаллагов, Юсупов (Павлов, 86), Попов (Воробьев, 79), Ангбан (Жоаозиньо, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерсталь (Камышев, 85), Трошечкин (Соколов, 46), Глушаков (Адеми, 83), Кухарчук (Сабович, 46), Себай (Садыгов, 90+1).

    Предупреждения: нет – Сабович, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии24
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      Рейтинг: +6664

      Рубинище 35 минут назад

      Сочи по составу, претенденты на евро кубки 3-5 место. Думаю 1-Зенит 2-5 Краснодар 3-5 Рубин, Сочи, Динамо , ЦСКА, Локо и Спартак..весна будет агонь

      2
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      Рейтинг: +184

      Sancho010365 > Рубинище 27 минут назад

      Рубин-ЧЕМПИОН! Сочи так уж и быть на второй строчке поделят очки со Спартаком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +444

      Горкин Блеванов 39 минут назад

      Ну это понятно, на классе, ... но как же стыдно за Спартак

      4
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      Рейтинг: +3681

      Semenycch 39 минут назад

      Динамо Санкт-Петербург молодцы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +9300

      Вомбат > Semenycch 31 минуту назад

      От Динамо Санкт Петербург в нынешнем Сочи остались только хозяин и Заика. Во-первых, это сочинская команда и в Сочи у нее есть несколько тысяч фанатов. Во вторых, Ротенбергу бренд ленинградского Динамо до одного места. Он его просто аннулировал. Его просили спасти спортивную зону Динамо на Крестовском, он плевать хотел. Ее сейчас городские власти осваивают. Половину продали под застройку, вторая половина продолжает разрушаться.

      1
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      Рейтинг: +9300

      Вомбат 39 минут назад

      Сказал бы, что Сочи сыграли хорошо, но ведь это не так. Неплохо, максимум. Это скорее Химки провалили игру. Почему непонятно.

      1
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      Рейтинг: +1486

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Скорости были не высокими, напоминало тренировочную игру. И определенно не лучший матч Химок. Попов, конечно, молодец в этой игре.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12474

      paracetamol > Красногорск_Фан 48 минут назад

      У Федотова все становятся молодцами, даже давно списанные.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +184

      Sancho010365 54 минуты назад

      Рубину нужно было тоже перенести вчерашний матч на сегодня. Надеюсь результат был бы в их пользу.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12474

      paracetamol > Sancho010365 49 минут назад

      Рубильникам уже ничего не поможет. С таким тренером, водителем автобуса.

      3
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      ...
      Рейтинг: +184

      Sancho010365 > paracetamol 46 минут назад

      Плохой осадок и у меня остался после вчерашнего матча. Но это Рубин, как когда-то Ростов могут Спартак и ЦСКА обыграть, но сыграть вничью с Оренбургом.

      1
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      Рейтинг: +6664

      Рубинище > Sancho010365 39 минут назад

      ну Робин гуды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9300

      Вомбат > Sancho010365 38 минут назад

      Рубин нам больше в еврокубках видеть почему-то не хочется. А вот Сочи следующего шанса своей игрой с Партизаном определенно заслужил.

      3
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      ...
      Рейтинг: +50551

      portero > Рубинище 36 минут назад

      Прямо как Ливерпуль,в недавние годы..

      0
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      Рейтинг: +184

      Sancho010365 > Рубинище 29 минут назад

      Будем надеяться на лучшее, ещё всё впереди, надеюсь лучшие матчи Рубина ещё будут, Слуцкий поможет, нужна интрига в чемпионате. Крайний раз было с Ростовом бердыевским. Единственное, что я пока не вижу воспитанников Казани, мы всё за Краснодар там как-то не всё хорошо, а в Казани вообще тишина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12474

      paracetamol 55 минут назад

      Легко, на классе, по-зенитовски!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24625

      Боцман59rus > paracetamol 47 минут назад

      -- выпил?

      1
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      Рейтинг: +444

      Горкин Блеванов > Боцман59rus 37 минут назад

      Похожий стиль , я тоже заметил сходство : в пол ноги на классе

      2
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      Рейтинг: +9300

      Вомбат > paracetamol 36 минут назад

      Ну при чем тут Зенит? По-вашему если бывший зенитовец Мамана сидит в Сочи на лавке, это делает Сочи филиалом Зенита? Или вы Нобоа считаете зенитовцем на том основании, что из своей тысячи матчей от две с половиной игры провел за Зенит? Так ведь Нобоа нынче не играл.

      1
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      Рейтинг: +3373

      sobaka120982 58 минут назад

      Хорошая игра, после 120 минут через три дня Сочи были не хуже химок.тренерский штаб молодцы

      4
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      Рейтинг: +50551

      portero 1 час назад

      Сочи с победой! у Попова два гола, намернная ошибка.

      1
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      Рейтинг: +3373

      sobaka120982 1 час назад

      Редакторы вы что курите? У Попова 2 гола и ассист

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